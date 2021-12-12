Cảnh sát nhảy xuống hồ băng giải cứu chú chó bị kẹt trong vùng nước âm độ

Thế giới 12/12/2021 14:18

Hai sĩ quan cảnh sát người Tây Ban Nha đã làm một việc nằm ngoài trách nhiệm của mình là đã xả thân nhảy xuống hồ băng giữa tiết trời âm độ để giải cứu một chú chó đang bị mắc kẹt.

Tờ Reuters đưa tin, hôm thứ Ba vừa qua, một chú chó bị mắc kẹt trong một hồ chứa nước đóng băng ở khu Canfranc, thung lũng Aragon, thành phố Jaca, miền đồng của Tây Ban Nha được hai sĩ quan cảnh sát nơi đây nhìn thấy. Họ nhanh chóng cởi bỏ quân phục của mình, sau đó nhảy xuống hồ nước băng âm độ để giải cứu chú chó.

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Chú chó bị mắc kẹt trong một hồ chứa nước đóng băng được hai sĩ quan giải cứu - Ảnh: Cắt từ clip

Theo đoạn video, một sĩ quan đã vừa bơi vừa dùng một thanh gỗ dài để phá bỏ lớp băng trên bề mặt hồ, sĩ quan còn lại ôm lấy chú chó và cả 3 cùng bơi lên bờ ngay sau đó. Sau khi đoạn clip này được quay lại và đăng tải, 2 sĩ quan trên đã nhận được rất nhiều lời khen cũng như tuyên dương vì hành động dũng cảm của mình.

 

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Một sĩ quan bơi trước và dùng gậy phá bỏ lớp băng trên bề mặt - Ảnh: Cắt từ clip

Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Tây Ban Nha Rosa Montero viết trên twitter của mình: "Việc làm tuyệt vời của những sĩ quan cảnh sát, xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng của tôi đến các anh".

Tác giả người Tây Ban Nha Esteban Navarro Soriano và cựu Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch, Hạ nghị sĩ Tây Ban Nha, bà Marta Rivera cùng nhiều nổi tiếng khác cũng ca ngợi các sĩ quan đã giải cứu chú chó.

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Sĩ quan bơi sau đón lấy chú chó và đưa lên bờ bình an - Ảnh: Cắt từ clip

Đầu năm nay, một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra tại Texas, Hoa Kỳ. Một người lính cứu hỏa đã giải cứu chú chó bị kẹt trong hồ nước băng, giữa vùng tuyết dày tới hơn 15 cm.

Chú chó này tên là Suitey, vì ham chơi nên đãdun trượt xuống một chiếc ao bị đóng băng và mắc kẹt ở đó, không thể tự ra ngoài được. Khi cảnh sát địa phương nhận được thông báo về vụ việc, họ lo ngại không thể thực hiện cuộc giải cứu vì không có đầy đủ các thiết bị vì thời tiết xấu.

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Độ trưởng đội cứu hỏa địa phương đã dũng cảm buộc một sợi dây vào eo của mình và di chuyển xuống ao băng để đưa chú chó lên bờ - Ảnh: Odessa

Tuy vậy, Larry Norrid - Độ trưởng đội cứu hỏa địa phương đã dũng cảm buộc một sợi dây vào eo của mình và di chuyển xuống ao băng để đưa chú chó lên bờ. Larry luôn an ủi chú chó trong suốt quá trình giải cứu, cuối cùng Suitey may mắn không bị thương nhưng đã kiệt sức và rét run vì lạnh.

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Từ khóa:   giải cứu chú chó sĩ quan cảnh sát hành động dũng cảm

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