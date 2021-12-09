Loài cá 'quái vật biển sâu' cực kỳ hiếm trôi dạt vào bãi biển

Loài cá mang vẻ ngoài xấu xí hệt như "quái vật biển sâu" này cực kỳ hiếm, phải may mắn lắm mới bắt gặp được chúng trên bãi biển.
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Thiên nhiên kỳ thú và vô cùng đa dạng, nó khiến cho chúng ta nhận ra thế giới xung quanh vô cùng tuyệt diệu và đầy bất ngờ. Bên cạnh những thứ tuyệt đẹp, đôi khi ta cũng bắt gặp những thứ xấu xí đến bất ngờ. Mỗi ngày có rất nhiều thứ trôi dạt vào các bãi biển khắp nơi trên thế giới. Một số thứ sẽ khiến bạn "sốc tận óc" khi chứng kiến.
Mới đây, một người đàn ông tại Hoa Kỳ tên là Jay Beiler khi đang đi dạo trên bãi biển đã bất ngờ phát hiện một sinh vật hết sức xấu xí và vô cùng đáng sợ hệt như một con "quái vật biển sâu". Ban đầu, người đàn ông này nghĩ đây chỉ là một con sứa, nhưng sau khi chia sẻ các bức ảnh chụp sinh vật này lên MXH, anh mới biết rằng đây là một con cá thuộc họ cá bóng đá Thái Bình Dương (Pacific Footballfish).
Cá bóng đá, có tên khoa học là Himantolophidae, được tìm thấy ở độ sâu từ 900 đến 1200 mét dưới đại dương. Môi trường sinh sống của chúng chủ yếu ở các vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Con cá bóng đá đầu tiên được phát hiện là vào năm 1837 bởi một giáo sư về động vật học tên là Johan Reinhardt.
"Đây là một trong những loài cá lớn trong bộ cá vây chân, chúng mới chỉ được nhìn thấy vài lần ở California này nhưng lại sinh sống khắp Thái Bình Dương." - Người quản lý bộ sưu tập động vật có xương sống tại Viện nghiên cứu Scripps cho biết.
Đầu năm nay, một con cá bóng đá khác cũng đã trôi dạt vào bờ biển California khu vực thuộc Khu bảo tồn biển của Công viên Tiểu bang Crystal Cove ở Bãi biển Laguna.
Ảnh: Jay Beiler