Shock: Tìm thấy thứ như dương vật đàn ông trong thức ăn ở quán lề đường

Thế giới 12/12/2021 17:02

Người phụ nữ này đã tìm thấy một thứ kỳ lạ trông như dương vật của đàn ông trong một túi thức ăn mà cô mua được ở ngoài phố.

Đôi khi chúng ta sẽ vô tình tìm thấy những "vật thể lạ" trong thức ăn mà chúng ta mua tại một quán ven đường như sợi chỉ, mảnh nhựa, thủy tinh hoặc thậm chí là cả gián hoặc thằn lằn. Tuy nhiên, tất cả những thứ kể trên vẫn chưa là gì khi so với trường hợp của người phụ nữ dưới đây.

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Tuo Zaafi là một món ăn truyền thống của Ghana được chế biến từ ngũ cốc, bột sắn, nội tạng và thịt động vật - Ảnh: Internet

Theo đó, một người phụ nữ đến từ Ghana đã chia sẻ lên mạng xã hội một đoạn video quay lại thứ trông như dương vật của một người đàn ông. Trong clip, người phụ nữ cầm chặt thứ này và cam đoan rằng cô đã tìm thấy nó trong túi thức ăn mà mình mua được từ một người bán hàng rong.

Người phụ nữ này cho biết, cô đã tìm thấy vật thể này khi mua một món ăn tên là Tuo Zaafi (món ăn truyền thống của Ghana được chế biến từ ngũ cốc, bột sắn, nội tạng và thịt động vật). Sau khi về nhà và mở túi thức ăn ra, cô đã vô cùng shock và ghê tởm bởi phát hiện này.

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Người phụ nữ này cho biết, cô đã tìm thấy vật thể này khi mua món ăn Tuo Zaafi từ một người bán hàng rong - Ảnh: Cắt từ clip

Trên trang cá nhân của mình, người phụ nữ khuyến cáo mọi người hãy cẩn thận khi mua thức ăn nấu sẵn và kiểm tra kỹ thức ăn của họ trước khi ăn, đặc biệt nếu nó được mua từ một gánh hàng rong. Nhiều bình luận cho rằng, người phụ nữ này nên báo cảnh sát ngay.

"Làm ơn hãy báo cảnh sát đi vì có rất nhiều người không dùng mạng xã hội để có thể biết được chuyện gì đang diễn ra." - một người dùng Facebook viết.

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Người phụ nữ khuyến cáo mọi người hãy cẩn thận khi mua thức ăn nấu sẵn và kiểm tra kỹ thức ăn của họ trước khi ăn, đặc biệt nếu nó được mua từ một gánh hàng rong - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, một tài khoản lại có suy nghĩ hoàn toàn khác: "Cảnh sát nên điều tra việc này vì nếu nó là một câu chuyện giả vì mục đích tạo sự chú ý thì người phụ nữ này cần bị truy tố".

Tuy nhiên, cũng có những người lại đặt những câu hỏi giản đơn như: "Tại sao cô lại chạm vào thứ đó vậy?".

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Từ khóa:   vật thể lạ dương vật đàn ông món ăn truyền thống mạng xã hội chuyện lạ bốn phương

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