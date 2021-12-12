6 bí quyết để sống khỏe mạnh năm 2022

Danh sách các bí quyết này sẽ giúp năm 2022 của bạn tuyệt vời hơn nhiều vì sẽ giúp bạn giảm được nguy cơ trầm cảm, bệnh tim mạch và kéo dài tuổi thọ và có một cuộc sống khỏe mạnh.

Khả năng đặc biệt này của nấm là do sự hiện diện của một loại chất chống oxy hóa có tên gọi là ergothioneine với tác dụng chống lại sự tổn thương ở các tế bào và mô. Nếu dung nạp chất chống oxy hóa này ở mức độ cao thì có thể làm giảm nguy cơ bị stress và giảm các triệu chứng của bệnh trầm cảm. Được biết, nấm là loại thực phẩm cung cấp ergothioneine nhiều nhất trong chế độ ăn uống.

Theo nghiên cứu của Trường Đại học Y Penn State, Hoa Kỳ, nấm là một loại thực phẩm thông dụng, giá không đắt, chế biến nhanh và dễ dàng, cộng thêm tác dụng chống ung thư và làm giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm.

2. Ngủ trưa với giấc ngắn

Ngủ trưa được coi là tốt cho sức khỏe, nhưng theo một nghiên cứu cho thấy, ngủ trưa lâu hơn 60 phút có thể dẫn đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn đến 30% và khả năng mắc bệnh tim mạch cao hơn 34% so với những người không ngủ trưa, theo một nghiên cứu được trình bày tại Đại hội Hiệp hội Tim mạch Châu u năm 2020.

Ngủ trưa được coi là tốt cho sức khỏe, nhưng theo một nghiên cứu cho thấy, ngủ trưa lâu hơn 60 phút có thể dẫn đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn đến 30%

Tiến sĩ Tony Wong từ Phòng khám Y tế London (The London Medical Clinic) ở Hong Kong cho biết, những giấc ngủ trưa dài sẽ gây ra mệt mỏi. Ông nói: "Ngủ trưa giúp thư giãn và nạp năng lượng cho cơ thể cũng như tâm trí nhưng hãy duy trì giấc ngủ trưa trong khoản 20 phút. Bất kỳ giấc ngủ nào hơn 20 phút sẽ đưa bạn vào giai đoạn ngủ sâu và thậm chí khiến bạn buồn ngủ hơn khi thức dậy".

3. Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc thường xuyên

Bác sĩ Tony Wong nói rằng, việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ giúp phát hiện và quản lý bệnh tật kịp thời, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa nguy cơ tử vong. Phụ nữ hay đàn ông cũng có những bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể, tùy theo lứa tuổi mà khi đi khám, mỗi người sẽ được tư vấn về các loại xét nghiệm khác nhau.

Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên sẽ giúp phát hiện và quản lý bệnh tật kịp thời, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và ngăn ngừa nguy cơ tử vong

Ngoài ra, bác sĩ Tony Wong cho biết thêm, sức khỏe tâm thần cũng cần kiểm tra thường xuyên. Trong quá trình kiểm tra sức khỏe thể chất, bác sĩ có thể đánh giá lâm sàng sức khỏe tâm thần của bạn bằng cách sử dụng bảng câu hỏi dựa trên các triệu chứng, các triệu chứng thể chất của bệnh nhân có thể chỉ là biểu hiện thể chất của các vấn đề tâm lý.

4. Ăn nhiều trái cây và rau quả để giảm căng thẳng

Căng thẳng mãn tính làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như lo lắng, trầm cảm, các vấn đề về tiêu hóa, bệnh tim mạch, giấc ngủ, tăng cân và đau cơ. Nhưng tiêu thụ ít nhất 470g trái cây và rau quả hàng ngày có thể giúp giảm căng thẳng, theo một nghiên cứu tại Đại học Edith Cowan ở Úc.

Ttiêu thụ ít nhất 470g trái cây và rau quả hàng ngày có thể giúp giảm căng thẳng

Nghiên cứu của họ cho thấy những người ăn lượng trái thức ăn này có mức độ căng thẳng thấp hơn 10% so với những người tiêu thụ ít hơn 230g mỗi ngày. Bên cạnh đó, trái cây và rau quả còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, tất cả đều có thể làm giảm viêm và giảm stress oxy hóa - những vấn đề được cho là dẫn đến tăng căng thẳng và lo lắng.

5. Đi ngủ vào khung giờ từ 22 đến 23 giờ mỗi đêm

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu u - Sức khỏe Kỹ thuật số, ngủ vào lúc 22 đến 23 giờ sẽ mang lại cho bạn lợi ích về tim mạch so với việc ngủ vào các khung giờ khác. Theo đó, nếu ngủ trước 10 giờ hoặc trễ hơn 24 giờ làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim từ 12% đến 25%.

6. Tránh ngồi lâu sẽ tốt cho sức khỏe tâm thần

Những người ngồi nhiều thường khó hồi phục hơn so với những người khác trong việc chống lại bệnh trầm cảm

Một nghiên cứu được đăng tải vào tháng 11 năm 2021 trên tạp chí Frontiers in Psychiatry, những người ngồi nhiều thường khó hồi phục hơn so với những người khác trong việc chống lại bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ngồi lâu sẽ gây ra các triệu chứng trầm cảm.

Vì vậy, những hoạt động thể chất dù nhỏ cũng có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe và tâm trạng. Tác giả chính của nghiên cứu trên, ông Jacob Meyer từ Đại học Bang Iowa khuyên bạn nên nghỉ giải lao sau khi phải ngồi lâu và tìm những cách khác để xây dựng hoạt động thể chất.

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