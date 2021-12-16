Tạp chí Forbes vinh danh các 'anh hùng từ thiện' của châu Á, tỷ phú Việt nam nào lọt vào danh sách?

Thế giới 16/12/2021 15:00

Bên cạnh những tên tuổi lớn vốn đã nổi tiếng với việc làm từ thiện, năm nay danh sách của tạp chí Forbes còn có sự góp mặt của một đại diện đến từ Việt Nam.

Mới đây, trang web chính thức của tạp chí Forbes đã công bố danh sách 15 nhân vật làm từ thiện hàng đầu châu Á năm 2021. Bên cạnh những cái tên đã quá nổi tiếng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng góp mặt.

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Đây là năm thứ 2 mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt trong danh sách các nhân vật làm từ thiện hàng đầu châu Á năm 2021 do tạp chí Forbes thống kê - Ảnh: Forbes

Được biết, đây là năm thứ 2 mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp mặt trong danh sách này. Theo thống kê của Forbes, kể từ năm 2020, tập đoàn Vingroup dưới sự điều hành của ông đã quyên góp 320 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam vượt qua đại dịch.

Khoản đóng góp này của tập đoàn đã giúp Việt Nam mua thêm 4 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 và 33 triệu bộ kit xét nghiệm. Ngoài ra, ông Phạm Nhật Vượng cũng đã trao tặng hàng triệu liều kháng sinh Remdesivir và Monupiravir cho những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

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Kể từ năm 2020, tập đoàn Vingroup dưới sự điều hành của ông đã quyên góp 320 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam vượt qua đại dịch - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành bất động sản, ôtô và công nghệ của tập đoàn đã quyên góp 45 triệu USD và quỹ Thiện Tâm do ông Phạm Nhật Vượng điều hành. Quỹ từ thiện Thiện Tâm ra mắt vào năm 2006, với hơn 30 chương trình thiện nguyện đã hỗ trợ và giúp đỡ cho hơn 2000 trẻ em tại Việt Nam, một số là những bé đã mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19.

Năm 2020, Vingroup đã phát triển và sản xuất máy thở sử dụng thiết kế mã nguồn mở và các bộ phận sản xuất trong nước. Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc điều hành Vingroup, cho biết công ty không thu lợi nhuận từ máy thở và đã tặng hàng nghìn chiếc cho Nga và Ukraine.

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Trong 9 tháng đầu năm 2021, ngành bất động sản, ôtô và công nghệ của tập đoàn đã quyên góp 45 triệu USD và quỹ Thiện Tâm do ông Phạm Nhật Vượng điều hành - Ảnh: Internet

Dưới đây là top 15 nhân vật được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách "Heroes Of Philanthropy" châu Á năm 2021 (không phải bản xếp hạng):

- Tỷ phú Joseph Tsai và Clara Wu Tsai (Hồng Kông, Trung Quốc - người đồng sáng lập Alibaba và Quỹ Joe & Clara Tsai)

- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Việt Nam - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup)

- Tỷ phú Cho Tak Wong (Trung Quốc - Chủ tịch Fuyao Glass Industry Group)

- Tỷ phú Ronnie Chan và Gerald Chan (Hồng Kông, Trung Quốc - Chủ tịch Hang Lung Group và đồng sáng lập Morningside Group)

- Tỷ phú Rina Lopez Bautista (Philippines - Chủ tịch Knowledge Channel Foundation)

- Tỷ phú Anil Agarwal (Ấn Độ - Chủ tịch Vedanta Resources)

- Tỷ phú Takemitsu Takizaki (Nhật Bản - Chủ tịch Keyence)

- Tỷ phú Michael Kim (Hàn Quốc - Nhà sáng lập MBK Partners)

- Tỷ phú Mike Cannon-Brookers (Australia - Đồng sáng lập và đồng CEO Atlassian)

- Tỷ phú Kim Jung-Ju (Hàn Quốc - Nhà sáng lập Nexon)

- Tỷ phú Lin Chen Hai (Đài Loan, Trung Quốc - Chủ tịch Tập đoàn Pau Jar Group)

- Tỷ phú Teresita Sy-Coson (Philippines - Phó chủ tịch SM Invesment Corp)

- Tỷ phú Jeffrey Cheah (Malaysia - Chủ tịch Tập đoàn Sunway)

- Tỷ phú Azim Premji (Ấn Độ - Chủ tịch Wipro)

- Tỷ phú Wee Weiling (Singapore - Giám đốc điều hành Pan Pacific Hotels Group)

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