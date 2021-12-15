Bí mật trong ngôi nhà cô đơn nhất thế giới

Thế giới 15/12/2021 15:37

Ngôi nhà này đã được xây từ hơn 100 năm trước nhưng chủ nhân của nó là ai và lý do vì sao nó được xây nên vẫn là một ẩn số.

Tất cả chúng ta đều từng nghĩ đến việc sống tại một nơi yên tĩnh, tránh xa mọi tiếng ồn và những người hàng xóm khó chịu. Thật ra, trên thế giới có nhiều ngôi nhà biệt lập như thế, giúp cho bạn có một định nghĩa hoàn hảo cho cuộc sống biệt lập, đơn cử là ngôi nhà có tên Buffa di Perrero này.

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Ngôi nhà 'Buffa di Perrero' nằm cô đơn trên vách núi hiểm trở - Ảnh: Alamy

Được mệnh danh là "ngôi nhà cô đơn nhất thế giới", Buffa di Perrero tọa lên trên vách của một ngọn núi cao, hiểm trở Cristallo của dãy Dolomite tại Ý. Tuy vô cùng nổi tiếng, nó cũng vô cùng khó tiếp cận khi những ai muốn chiêm ngưỡng nó phải đáp ứng nhiều nhu cầu từ thể lực đến tinh thần vì chỉ cần bước hụt chân ra khỏi cửa chính, bạn sẽ đối mặt với một vách đá nguy hiểm chết người.

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Cả khung nhà đều làm bằng gỗ khiến người ta hoài nghi về cách các vật liệu được vận chuyển đến - Ảnh: The Bharat Express News

Buffa di Perrero được xây dựng với bức tường gạch, các cửa sổ và khung nhà đều bằng gỗ cùng khối kiến trúc nằm sâu trong vách núi khiến cho nhiều người bối rối về cách thức mà các vật liệu xây dựng và đồ nội thất của nó được đưa đến đây khi vị trí của căn nhà vốn đã khó tiếp cận ngay từ đầu.

Một trong những điều đáng kinh ngạc về Buffa di Perrero chính là thời điểm mà mà ngôi nhà này được xây dựng. Nhiều người cho rằng nó đã được xây dựng cách đây hơn 100 năm trong Thế chiến thứ nhất bởi những người lính Ý với mục đích là hầm trú ẩn và nơi nghỉ ngơi trong khi chiến đấu với đội quân Áo - Hung trên những địa hình hiểm trở.

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Những người lính Ý có thể đã tạo ra Buffa di Perrero cách dây hơn 100 năm để nghỉ ngơi và cất giữ các vật phẩm trước khi giành được lợi thế trước kẻ thù - Ảnh: The News Daily

Xét về mặt logic, những người lính Ý này có thể đã tạo ra Buffa di Perrero để nghỉ ngơi và cất giữ các vật phẩm trước khi giành được lợi thế trước kẻ thù. Và cách duy nhất có thể tiếp cận được căn nhà này chính là thang dây và xe cáp tạm bợ hoặc những con đường mòn trên núi hiểm trở mà chỉ có những người can đảm mới dám thực hiện.

Các nhà thám hiểm đã cảnh báo rằng tuyến đường mòn Via Ferrata Ivano Dibona để đến được Buffa di Perrero đòi hỏi người leo núi phải có "một mức thể lực cao". Con đường này là sự kết hợp của các thang dây, dây cáp bằng thép được xây dựng nhằm mục đích giúp những người leo núi di chuyển dễ dàng hơn.

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Một đoạn trong đường mòn nguy hiểm Via Ferrata Ivano Dibona - Ảnh: Dolomiti

Mặc cho những cảnh báo nguy hiểm, Buffa di Perrero vẫn được các tín đồ của du lịch mạo hiểm chọn là điểm đến hàng năm vì nơi này cung cấp một tầm nhìn đẹp "vô song" nhìn ra dãy Dolomite hùng vĩ.

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