Người đàn ông mua xe tăng cũ của quân đội để dùng làm Taxi

Thế giới 17/12/2021 15:15

Người đàn ông này đã chi ra hơn 640 triệu đồng để mua lại một chiếc xe tăng cũ từ quân đội và đang lên kế hoạch dùng nó như một chiếc taxi.

Một người đàn ông đến từ Anh tên là Merlin Batchelor đã tiêu 20.000 bảng Anh để mua lại một chiếc xe tăng cũ của Quân đội Anh với mục đích dùng nó làm một chiếc taxi.

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Anh Merlin Batchelor và chiếc 'xe taxi' độc nhất của mình - Ảnh: SWNS

Về mặt kỹ thuật, chiếc FV432 bọc thép mà ông sở hữu không hẳn là một chiếc xe tăng. Tuy nhiên, "con quái vật" dài 5,2 mét này có thể gây ra sát thương ngang ngửa với các chiếc xe tăng khác được trang bị vũ khí hạng nặng, theo tờ Daily Star.

Anh Merlin Batchelor cho biết, cỗ xe tăng này đã nằm trong sân nhà của một người khác suốt hơn 4 thập kỷ từ năm 1967 trước khi anh bỏ tiền mua lại nó vào năm ngoái. Anh cũng tiết lộ, một chiếc "xe tăng taxi" di chuyển dễ dàng và linh hoạt hơn nhiều so với hình dáng có phần cục mịch của nó.

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Anh Merlin Batchelor hiện chỉ được phép dùng xe tăng để chở khách cho các sự kiện đám cưới và đám tang - Ảnh: Tank Taxi/Mega

Hiện tại, Merlin Batchelor đang đợi được phê duyệt để sử dụng chiếc xe tăng bọc thép của mình như một chiếc taxi. Hiện tại, anh chỉ được phép dùng xe tăng để chở khách cho các sự kiện đám cưới và đám tang với chi phí mà người thuê phải trả cho anh là 750 bảng Anh cho một sự kiện.

"Đầu tiên, chỉ có những người hàng xóm là thuê dịch vụ của tôi thôi, sau đó đến bạn bè của tôi, sau đó nữa là những người bạn của bạn tôi, hiện tại thậm chí những người thậm chí tôi không biết đến cũng muốn dịch vụ của tôi, đa số họ yêu cầu dịch vụ này tại các bữa tiệc tối." - Merlin Batchelor chia sẻ.

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Bên trong chiếc 'xe taxi' này là đầy đủ tất cả tiện nghi - Ảnh: SWNS

Thường ngày, Merlin Batchelor hay dùng chiếc xe tăng cũ này để đi siêu thị hàng tuần và thậm chí anh còn thường dùng nó để đưa 4 cô con gái của mình đi chơi công viên.

"Ba cô con gái nhỏ của tôi rất thích chiếc xe tăng này và muốn đi học bằng nó. Nhưng con gái lớn của tôi thì khác, lúc đầu nó có vẻ rất hứng thú, nhưng hiện tại khi con bé đã học cấp 2 thì nó thường thấy xấu hổ hơn." - Merlin Batchelor hài hước nói.

Trong chiếc xe tăng bọc thép này có đầy đủ tất cả tiện nghi bao gồm ghế bọc nệm êm ái, TV và bếp lò. Ngoài ra, còn có đủ chỗ cho 9 hành khách cùng ngồi trên xe một lúc.

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