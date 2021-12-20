Sự nguy hiểm kép của hai dịch Covid-19 và sốt xuất huyết đã khiến cho thành phố Tây An, miền tây bắc Trung Quốc tạm dừng cho trẻ đến trường và bắt đầu các cuộc xét nghiệm virus Corona trên toàn thành phố.

Theo tờ Huashang Daily, tất cả các học sinh từ mẫu giáo đến trung học đều được lệnh ở nhà từ thứ Hai (hôm nay) cho đến khi có thông báo mới. Thành phố Tây An đã ghi nhận 21 trường hợp dương tính với Covid-19 vào Chủ Nhật vừa qua, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 57 trong đợt dịch hiện tại.

Thành phố Tây An đang tăng cường kêu gọi người dân hãy tiêm ngừa vaccine Covid-19 để đối phó với đợt dịch mới nhất - Ảnh: Internet

Các nhà chức trách y tế tin rằng ổ dịch đã được bắt nguồn từ một chuyến bay từ Pakistan vào ngày 4/12 vừa qua, nhưng cho đến nay thì chuỗi lây nhiễm vẫn chưa được rõ ràng. Theo Liu Feng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thiểm Tây, nhiều ca nhiễm Covid-19 mới đã được phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc, điều này cho thấy sự lây lan trong cộng đồng đã xảy ra và giai đoạn dịch này hiện đang “phát triển nhanh chóng”.

Trong khi thành phố Tân An đang yêu cầu người dân khẩn trương tiêm vaccine Covid-19 thì ngành y tế địa phương cũng "đau đầu" tìm hướng giải quyết cho đại dịch sốt xuất huyết. Được biết, thành phố đã chứng kiến ​​nhiều trường hợp sốt xuất huyết trong mùa đông này nhưng không công bố công khai số ca nhiễm hoặc tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết này chủ yếu do virus Hanta gây ra với nguồn lây nhiễm chính là động vật gặm nhấm như chuột - Ảnh: Internet

Bệnh sốt xuất huyết này chủ yếu do virus Hanta gây ra với nguồn lây nhiễm chính là động vật gặm nhấm như chuột. Căn bệnh này có thể được truyền nhiễm qua vết cắn của các loài gặm nhấm hoặc thức ăn và nước uống đã bị các loài gặm nhấm làm cho ô nhiễm. Hầu hết các trường hợp, nó lây truyền từ động vật sang người, vài ca cực hiếm là lây từ người sang người.

Chủ nhật vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Tây An đưa ra tuyên bố rằng bệnh sốt xuất huyết đang ở mức đỉnh điểm. Họ cho biết các triệu chứng ban đầu của căn bệnh này tương tự như khi bị cúm, hoặc cảm lạnh thông thường nên người bệnh thường bỏ lỡ mất thời cơ trị bệnh tốt nhất.

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