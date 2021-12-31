Nhưng chuyện không tưởng như vậy có thể xảy ra hay không? Một bà mẹ 25 tuổi đến từ Vương quốc Anh đã không may gặp phải chính điều này.

Một người mẹ sẽ phản ứng thế nào nếu phát hiện có ma túy bên trong hộp ngũ cốc của con mình? Tất nhiên, cô ấy sẽ rất sốc.

Haisam Nassir cảm thấy cực kỳ bối rối sau khi phát hiện ra một túi lớn chứa ma túy đá bên trong hộp ngũ cốc ăn sáng của các con.

Người mẹ đã hoảng loạn khi tìm thấy túi ma túy trong hộp ngũ cốc của các con.

Hồi tháng 6, người mẹ đang đổ ngũ cốc ra bát từ hộp Golden Morn.

Ngũ cốc luôn có độ khô và dễ dàng rơi ra từ trong hộp khi nghiêng hộp để đổ chúng ra. Nhưng khi Nassir cố gắng làm như vậy để lấy ngũ cốc cho con lại không có gì rơi xuống bát cả.

Khi đưa tay vào bên trong hộp, cô ấy lôi ra một túi nhựa chứa những chất kỳ lạ chứ không phải ngũ cốc. Chất bí ẩn đó hóa ra là methamphetamine, một loại ma túy tổng hợp cực mạnh và nguy hiểm.

Sau khi gọi điện cho cảnh sát để báo về vụ việc trong hộp có chất kích thích lạ, cô đã vội vã đưa các con đến bệnh viện vì sợ chúng đã ăn phải loại thuốc này. May mắn thay, tất cả các bé đều ổn.

Người mẹ đã chia sẻ rằng: "Việc này thật sự kinh khủng, tôi đã thực sự bị sốc. Khối lượng của túi ma túy ấy chiếm gần một nửa hộp. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi. Dường như nỗi sợ của tôi như muốn nổ tung vậy. Nó có đến 450g ma túy trong túi đó. Nó có thể có giá trị tương đối lớn. Tôi tưởng tượng như nếu không may có chuyện gì chẳng lành, nó có thể gây chết người và dẫn tới những sự việc tồi tệ thì thật đáng sợ.”

Cô cho biết các con của cô đã ăn ngũ cốc từ cùng một hộp này trong bốn ngày. Túi ma túy đá vẫn còn nguyên vẹn. Cô cũng chia sẻ thêm rằng: "Tôi đã có những suy nghĩ rất đau lòng. Nếu sơ sẩy tôi có thể nhanh chóng từ một bà mẹ bốn con trở thành một bà mẹ chẳng còn lại gì cả”.

Khi điều tra, người ta phát hiện túi ma túy được nhét vào hộp qua một vết cắt ở đáy.

Người phát ngôn của Nestle, nhà sản xuất Golden Morn đã cho biết vụ việc đã được cảnh sát điều tra sáu tháng trước.

Người phát ngôn cho biết: “Cảnh sát đã kết luận rằng túi ma túy đá đã được nhét vào hộp sản phẩm tại một thời điểm nào đó sau khi sản phẩm rời Nestle ở Nigeria.”

Theo timesnownews