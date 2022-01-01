Gặp tiểu tam to gan dám đánh ngược cả chính thất, cô vợ cao tay trừng trị cặp đôi "gian phu dâm phụ" một trận nhớ đời

Thế giới 01/01/2022 05:17

Quá mức căm phẫn, cô vợ này đã đến tìm tiểu tam để nói chuyện cho ra lẽ. Nhưng khi đến nhà kẻ thứ ba, chất vấn còn chưa hết thì cô ả này đã đá rất mạnh vào người cô vợ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện một tiểu tam chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng vẫn dám cả gan đánh ngược lại chính thất. Vụ việc xảy ra ở Đài Loan mới đây đã khiến cư dân mạng nước này dậy sóng.

Được biết, một người chồng họ Lý đã lén lút vợ ngoại tình với cô bồ trẻ. Suốt 2 năm từ 2018-2020, anh ta cùng nhân tình có quan hệ tình ái sai trái sau lưng vợ. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020 thì người vợ mới phát hiện được.

Gặp tiểu tam to gan dám đánh ngược cả chính thất, cô vợ cao tay trừng trị cặp đôi 'gian phu dâm phụ' một trận nhớ đời - Ảnh 1

Theo đó, cô ấy phát hiện những tấm ảnh mờ ám của chồng và kẻ thứ ba trong điện thoại. Trong đó có hàng loạt bằng chứng chồng viện cớ đi công tác để dẫn bồ đi du lịch. Họ cũng gửi cho nhau các tấm hình thân mật rất xấu hổ. Thậm chí, ảnh khi cặp đôi sống thử một nhà cũng được gửi đến nhau.

Quá mức căm phẫn, cô vợ này đã đến tìm tiểu tam để nói chuyện cho ra lẽ. Khi đến nhà kẻ thứ ba, chất vấn còn chưa hết thì cô ả này đã đá rất mạnh vào người cô vợ. Hậu quả là cô bị bầm tím cánh tay trái. Như thế còn chưa đủ, tiểu tam còn giáng cho chính thất một cú trời giáng khiến mặt cô đỏ và sưng tấy, có nguyên vết bầm lớn trên gò má.

Bình thường, người vợ vốn là nhân vật hiền lành, chẳng bao giờ thích đôi co hay nói nặng lời. Lần này, đối mặt với sự ngông cuồng của tiểu tam, người vợ đâm đơn ra tòa để ly hôn. Đồng thời, cô cũng làm đơn tố cáo cặp đôi ngoại tình, ảnh hưởng đến hôn nhân và đòi bồi thường vì bị hành hung.

Gặp tiểu tam to gan dám đánh ngược cả chính thất, cô vợ cao tay trừng trị cặp đôi 'gian phu dâm phụ' một trận nhớ đời - Ảnh 2

Theo đó, cô vợ muốn tiểu tam bồi thường 800 nghìn NDT chi phí an ủi tinh thần. 200 nghìn NDT chi phí y tế và các chi phí khác. Tổng cộng là 1 triệu NDT. Những điều này khiến cho cặp đôi sai trái cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Họ không thể ngờ nổi cô vợ cứ ngỡ hiền lành, nhu nhược lại có lúc dám làm to chuyện đến như thế.

Người chồng đứng ra giải thích rằng tiểu tam chỉ là một người em thôi. Cả hai nói chuyện hợp nhau nên thường gặp mặt chuyện trò. Cả hai không hề hôn nhau và những tấm ảnh chụp chỉ là vô tình ghi lại khoảnh khắc trùng hợp thôi. Họ Lý muốn trêu chọc cô em này nhưng không ngờ bị vợ hiểu lầm.

Tuy vậy, thẩm phán tòa án đã xem xét những bức ảnh của họ gửi cho nhau từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2019. Trong đó, một số bức ảnh cho thấy cặp đôi đang ôm hôn. Hiển nhiên là hành vi này đã vượt qua những hành động bình thường của cặp đôi khác giới.

Gặp tiểu tam to gan dám đánh ngược cả chính thất, cô vợ cao tay trừng trị cặp đôi 'gian phu dâm phụ' một trận nhớ đời - Ảnh 3

Hai vợ chồng họ Lý kết hôn đã 20 năm và hôn nhân tan vỡ bị người thứ 3 chen chân vào là đúng. Sau khi xem xét khả năng kinh tế của các bên, tòa án tuyên phạt tiểu tam 200 nghìn NDT bồi thường.

Phụ nữ có thể cam chịu, nhu nhược nhưng đụng đến hạnh phúc hôn nhân thì họ không bao giờ hiền. Đừng bao giờ coi thường bản lĩnh của phụ nữ, họ sẵn sàng làm ra những việc mà chẳng ai có thể ngờ đến.

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Trong cuộc sống gia đình, đôi khi những người mà ta gần gũi nhất lại là người ta ít hiểu được họ nhất và sự thật chỉ bị lật tẩy bởi các công nghệ hiện đại. Mới đây, câu chuyện của 1 người vợ càng chứng minh cho quan điểm này.

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