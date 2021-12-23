Anh chồng bị ốm không thể đi du lịch cùng cả nhà, vợ "hốt hoảng" nhận ra lý do khi check camera

Thế giới 23/12/2021 19:45

Trong cuộc sống gia đình, đôi khi những người mà ta gần gũi nhất lại là người ta ít hiểu được họ nhất và sự thật chỉ bị lật tẩy bởi các công nghệ hiện đại. Mới đây, câu chuyện của 1 người vợ càng chứng minh cho quan điểm này.

Trong 1 video đăng tải lên TikTok dưới tài khoản @nottheworstmom, 1 người phụ nữ tên là Sara đã kể lại câu chuyện đầy éo le của mình khi cô đã lên kế hoạch đi du lịch cho cả nhà, nhưng rồi vào phút cuối, chồng của Sara đột nhiên cho biết anh không thể tham gia chuyến đi này vì không thấy khỏe trong người.

Anh chồng bị ốm không thể đi du lịch cùng cả nhà, vợ 'hốt hoảng' nhận ra lý do khi check camera - Ảnh 1

Vì mọi thứ đã sẵn sàng, không muốn gia đình thất vọng, Sara và người thân vẫn tiến hành kỳ nghỉ theo kế hoạch, song hẳn là cô đã khá lo lắng cho chồng nên mới kiểm tra camera gắn trên chuông cửa xem anh ở nhà có ổn hay không.

Thế nhưng, trước sự kinh ngạc đến sững sờ của Sara, chồng cô xuất hiện, chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi hay ốm đau cả. Anh ta bước ra từ cửa chính 1 cách nhanh nhẹn, dứt khoát. Sara chưa kịp mừng thì ngay sau đó, 1 bóng dáng lạ cũng bước ra theo.

Có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là 1 cô gái, và có vẻ như cô ta đang ở tình trạng bán khỏa thân. Hóa ra, lúc trước chồng Sara ra trước là để kiểm tra xem có ai ở trước nhà hay không, mà lại quên béng mất sự có mặt của camera gắn trên chuông cửa.

Anh chồng bị ốm không thể đi du lịch cùng cả nhà, vợ 'hốt hoảng' nhận ra lý do khi check camera - Ảnh 2

Tệ hơn nữa, chồng của Sara đã có hành động vô cùng thân mật, thậm chí là lố lăng với cô gái - điều mà có lẽ người ta chỉ làm ở trong phòng ngủ với vợ của mình. Nhìn là đủ hiểu giữa họ đã có mối quan hệ như thế nào.

Điều này cũng giải thích cho việc tại sao anh ta từ chối tham gia chuyến du lịch với gia đình. Chỉ có điều, anh ta lại phản bội lại vợ con ngay trong ngôi nhà của họ và nó làm cho Sara cảm thấy quá sốc.

Sara cho biết cô đã có đầy đủ bằng chứng mình cần để giải tán cuộc hôn nhân này. "Khi chồng bạn nói anh ta bị ốm và không thể tham gia chuyến du lịch gia đình mà bạn đã lên kế hoạch", Sara viết lời chú thích cho đoạn clip đăng tải lên Tiktok và nó nhanh chóng được xem tới hàng triệu lượt. Nhiều cư dân mạng cũng bị sốc chẳng kém chính chủ.

- "Nhìn cái kiểu anh ta hôn nhân tình kìa, tôi cảm thấy thật ghê tởm thay cho bạn. Anh ta đã ngoại tình 1 cách trắng trợn".

- "Tôi thì lại cảm thấy may mắn vì tiểu tam kia đã giúp cô dọn rác. Đã đến lúc cô chờ đón những điều tốt đẹp hơn đến với mình".

- "Công nghệ đúng là hay thật đấy, lật tẩy mọi kẻ phản bội".

Anh chồng bị ốm không thể đi du lịch cùng cả nhà, vợ 'hốt hoảng' nhận ra lý do khi check camera - Ảnh 3

Sau đó, Sara cũng đã cập nhật tình hình hiện tại và cho biết giờ chồng cô đã không còn chỗ trong ngôi nhà của họ nữa, và rằng anh ta "đúng là kẻ ngốc khi lại hôn nhân tình ở ngay trước cái camera mà chính tay anh ta đã lắp lên".

"Chồng tôi phải chịu đa số trách nhiệm trong việc bắt đầu mối quan hệ này, song tất nhiên nhân tình của anh ta cũng có lỗi", Sara chia sẻ.

Người phụ nữ hiền lành biến thành sát nhân máu lạnh chiếm đoạt 3 mạng người sau cuộc hôn nhân đầy bi kịch

Người phụ nữ hiền lành biến thành sát nhân máu lạnh chiếm đoạt 3 mạng người sau cuộc hôn nhân đầy bi kịch

Tô Hồng vốn là một cô gái xinh đẹp, hiền lành đảm đang. Nhưng cuộc hôn nhân với nhiều sự dối trá phản bội đã biến cô từ một người vợ hiền lành thành ác nữ giết người không ghê tay.

Xem thêm
Từ khóa:   #ngoại tình bóc phốt chồng ngoại tình bắt quả tang chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 41 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích