Anh chồng bị ốm không thể đi du lịch cùng cả nhà, vợ "hốt hoảng" nhận ra lý do khi check camera

Trong 1 video đăng tải lên TikTok dưới tài khoản @nottheworstmom, 1 người phụ nữ tên là Sara đã kể lại câu chuyện đầy éo le của mình khi cô đã lên kế hoạch đi du lịch cho cả nhà, nhưng rồi vào phút cuối, chồng của Sara đột nhiên cho biết anh không thể tham gia chuyến đi này vì không thấy khỏe trong người.

Thế nhưng, trước sự kinh ngạc đến sững sờ của Sara, chồng cô xuất hiện, chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi hay ốm đau cả. Anh ta bước ra từ cửa chính 1 cách nhanh nhẹn, dứt khoát. Sara chưa kịp mừng thì ngay sau đó, 1 bóng dáng lạ cũng bước ra theo.

Vì mọi thứ đã sẵn sàng, không muốn gia đình thất vọng, Sara và người thân vẫn tiến hành kỳ nghỉ theo kế hoạch, song hẳn là cô đã khá lo lắng cho chồng nên mới kiểm tra camera gắn trên chuông cửa xem anh ở nhà có ổn hay không.

Có thể nhìn thấy rõ ràng, đây là 1 cô gái, và có vẻ như cô ta đang ở tình trạng bán khỏa thân. Hóa ra, lúc trước chồng Sara ra trước là để kiểm tra xem có ai ở trước nhà hay không, mà lại quên béng mất sự có mặt của camera gắn trên chuông cửa.

Tệ hơn nữa, chồng của Sara đã có hành động vô cùng thân mật, thậm chí là lố lăng với cô gái - điều mà có lẽ người ta chỉ làm ở trong phòng ngủ với vợ của mình. Nhìn là đủ hiểu giữa họ đã có mối quan hệ như thế nào.

Điều này cũng giải thích cho việc tại sao anh ta từ chối tham gia chuyến du lịch với gia đình. Chỉ có điều, anh ta lại phản bội lại vợ con ngay trong ngôi nhà của họ và nó làm cho Sara cảm thấy quá sốc.

Sara cho biết cô đã có đầy đủ bằng chứng mình cần để giải tán cuộc hôn nhân này. "Khi chồng bạn nói anh ta bị ốm và không thể tham gia chuyến du lịch gia đình mà bạn đã lên kế hoạch", Sara viết lời chú thích cho đoạn clip đăng tải lên Tiktok và nó nhanh chóng được xem tới hàng triệu lượt. Nhiều cư dân mạng cũng bị sốc chẳng kém chính chủ.

- "Nhìn cái kiểu anh ta hôn nhân tình kìa, tôi cảm thấy thật ghê tởm thay cho bạn. Anh ta đã ngoại tình 1 cách trắng trợn".

- "Tôi thì lại cảm thấy may mắn vì tiểu tam kia đã giúp cô dọn rác. Đã đến lúc cô chờ đón những điều tốt đẹp hơn đến với mình".

- "Công nghệ đúng là hay thật đấy, lật tẩy mọi kẻ phản bội".

Sau đó, Sara cũng đã cập nhật tình hình hiện tại và cho biết giờ chồng cô đã không còn chỗ trong ngôi nhà của họ nữa, và rằng anh ta "đúng là kẻ ngốc khi lại hôn nhân tình ở ngay trước cái camera mà chính tay anh ta đã lắp lên".

"Chồng tôi phải chịu đa số trách nhiệm trong việc bắt đầu mối quan hệ này, song tất nhiên nhân tình của anh ta cũng có lỗi", Sara chia sẻ.