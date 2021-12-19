Phát hiện sinh vật lạ trong máy giặt, người phụ nữ rón rén kiểm tra thì tá hỏa vì phát hiện điều ngoài sức tưởng tượng

Thế giới 19/12/2021 09:00

Theo đó trong lúc cô này đang giặt quần áo thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu gào phát ra từ trong máy giặt. Linh cảm thấy điều bất thường, cô này đã cho dừng ngay máy giặt để mở ra kiểm tra.

Máy giặt được xem một thiết bị điện, ra đời nhằm giảm tải khối lượng công việc gia đình cho người sử dụng. Tuy nhiên nếu không để ý kỹ lồng giặt, nhiều người sẽ gặp phải những tình huống bất ngờ, như câu chuyện một người phụ nữ ở thành phố Thừa Đức, Hà Bắc, Trung Quốc mới đây đã chia sẻ trải nghiệm thót tim của mình trên mạng xã hội Weibo.

Phát hiện sinh vật lạ trong máy giặt, người phụ nữ rón rén kiểm tra thì tá hỏa vì phát hiện điều ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1

Theo đó trong lúc cô này đang giặt quần áo thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu gào phát ra từ trong máy giặt. Linh cảm thấy điều bất thường, cô này đã cho dừng ngay máy giặt để mở ra kiểm tra.

Lúc này cô mới chết lặng, hóa ra bên trong máy giặt còn có con mèo của cô và nó đã ở trong lồng giặt suốt 6 phút vừa qua. Lúc mèo cưng được đưa ra khỏi máy giặt, toàn thân nó đã ướt sũng nhưng may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng. Người phụ nữ cho biết có lẽ con mèo đã chui vào máy giặt trong lúc cô đi lấy thêm quần áo vào máy.

Phát hiện sinh vật lạ trong máy giặt, người phụ nữ rón rén kiểm tra thì tá hỏa vì phát hiện điều ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 2

Nhiều người dùng mạng cũng chia sẻ mình từng gặp tình huống tương tự khi thú cưng vô tư chui vào máy giặt nhưng họ đã may mắn phát hiện ra sớm. Câu chuyện của người phụ nữ này cũng là lời cảnh tỉnh cho các gia đình có nuôi thú cưng hoặc con nhỏ.

Trước đó, đã có hàng loạt vụ trẻ em chui vào máy giặt gây ra những tai nạn thương tâm như câu chuyện bé trai, hơn 2 tuổi (Brazil) được cảnh sát phát hiện tử vong trong lồng máy giặt khi người nhà không để ý.

Trên thực tế, tại nhiều gia đình, máy giặt và các dụng cụ đều đặt ở các vị trí dễ tìm, khoảng cách không an toàn đối với trẻ nhỏ. Trong lúc, cha mẹ bận bịu công việc, không để ý chính là thời điểm cho bé có cơ hội nghịch các thiết bị, điều này có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý đến con em mình, không để các bé tiếp xúc với máy giặt, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

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