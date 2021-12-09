Anh ta đã đi đến bến xe buýt của Trung tâm Mua sắm Mukwena ở thành phố Mutare rồi sau đó bắt 1 chiếc Mazda Verisa màu trắng. Trên xe có 3 người: 2 phụ nữ ngồi ghế trước và 1 nam giới ngồi ở ghế sau.

Một vụ án bắt cóc và cưỡng bức mới xảy ra tại Zimbabwe đang khiến dư luận chú ý vì nạn nhân lại là 1 nam thanh niên 27 tuổi. Được biết, theo nguồn tin của cảnh sát, hôm đó nạn nhân đã rời nhà vào buổi tối để đến đón vợ tại nhà của 1 người cô ở cùng ngoại ô với họ.

Thế nhưng, sau khi nạn nhân lên xe, chiếc xe đã chuyển sang 1 con đường khác.

Nạn nhân đã hỏi họ đang đưa anh ta đi đâu, và tài xế nói cô ta muốn đưa 1 đồng nghiệp của mình về. Sau khi lái 1 quãng ngắn, tài xế dừng lại, đỗ xe ở 1 nơi hoang vắng dọc theo 1 con đường rải sỏi dẫn tới Trung tâm Kinh tế Dora.

"Nạn nhân đã cảm giác được sự nguy hiểm nên cố thoát ra khỏi xe, nhưng người đàn ông ngồi cạnh anh ta đã giữ anh ta lại", nguồn tin do người phát ngôn của Sở cảnh sát thành phố Mutare, ông Coleen Mbato cho biết.

Mặc dù người thanh niên đã cố gắng chống trả nhưng 1 trong 2 phụ nữ đã mang súng ra uy hiếp, buộc nạn nhân phải làm theo lời bọn họ, nếu không sẽ mất mạng.

Một trong 2 người phụ nữ đã yêu cầu nam thanh niên bình tĩnh lại, sau đó tiêm cho nạn nhân 1 chất không xác định vào đùi phải. Cuối cùng, 2 người phụ nữ "cuồng sex" đã thay phiên nhau cưỡng hiếp nạn nhân đến bất tỉnh.

Không rõ nạn nhân đã quay trở lại Trung tâm Mua sắm Mukwena bằng cách nào, nhưng sau đó nam thanh niên đã lấy lại được ý thức và kể lại câu chuyện cho 1 nhân viên bảo vệ rồi nhờ người này gọi người thân của anh ấy đến nơi. Người thân của nạn nhân đã đến nơi và đưa anh ta đến Bệnh viện Victoria Chitepo ở thủ đô Harare để cấp cứu.

Được biết, từ đó đến giờ, nạn nhân vẫn chưa tỉnh lại. Các khám nghiệm y khoa xác nhận đúng là nạn nhân đã bị cưỡng hiếp.

Hiện cảnh sát Zimbabwe đang tiếp tục điều tra về vụ việc và được cho là sẽ sớm bắt giữ những kẻ tình nghi tham gia vào hành vi bắt cóc và cưỡng bức nói trên.

Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, những vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Zimbabwe, và các đối tượng bị nhắm đến là nam giới. Ngoài việc bị lạm dụng tình dục, các nạn nhân còn bị tấn công để lấy máu hoặc tinh trùng phục vụ cho những hủ tục cúng tế tà ma.

Tuy nhiên, sau khi câu chuyện được đăng tải, nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy rùng mình vì sự manh động của các nghi phạm, cũng như sự mất an ninh an toàn nói chung tại thủ đô cũng như các thành phố của Zimbabwe.

(Theo Atinka News)