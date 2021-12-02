Phát hiện mới quan trọng liên quan đến tình trạng F0 trở nặng

Thế giới 02/12/2021 14:10

Các kết quả nghiên cứu mới nhất đã chỉ ra rằng, những bệnh nhân sống sót sau khi mắc Covid-19 nặng có nguy cơ tử vong cao gấp hai lần trong năm sau đó so với người không nhiễm bệnh hoặc có triệu chứng nhẹ hơn.

Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa Frontiers in Medicine cho thấy những ca mắc Covid-19 nặng có thể hủy hoại sức khỏe đáng kể về lâu dài, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vaccine.

Theo đó, nguy cơ gia tăng tử vong cao hơn đối với những bệnh nhân dưới 65 tuổi và chỉ có 20% bệnh nhân Covid-19 nặng đã chết vì các biến chứng điển hình của Covid-19, chẳng hạn suy hô hấp.

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 Ảnh minh họa: Internet

“Chúng tôi từng thực hiện một nghiên cứu trước đó cho thấy các bệnh nhân Covid-19 nặng đã bình phục có nguy cơ nhập viện cao hơn đáng kể trong 6 tháng tiếp theo”, tiến sĩ Arch Mainous thuộc Đại học Florida, Mỹ người đứng đầu nghiên cứu, cho biết. “Nghiên cứu mới đã mở rộng điều tra nguy cơ tử vong trong 12 tháng sau khi người mắc Covid-19 nặng hồi phục”.

Các nhà nghiên cứu theo dõi hồ sơ sức khỏe điện tử của 13.638 bệnh nhân Covid-19 đã xét nghiệm PCR trong hệ thống y tế của Đại học Florida, với 178 bệnh nhân có các triệu chứng nặng, 246 bệnh nhân nhẹ hoặc trung bình và số còn lại xét nghiệm âm tính. Tất cả bệnh nhân trong nghiên cứu đều hồi phục và các nhà nghiên cứu đã theo dõi kết quả của họ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể trong năm tiếp theo sau khi hồi phục, đặc biệt ở những người dưới 65 tuổi.

Phát hiện mới quan trọng liên quan đến tình trạng F0 trở nặng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa: Internet

Vì những trường hợp tử vong này thường xảy ra rất lâu sau khi bệnh nhân hồi phục, các bác sĩ gia đình thường không liên hệ nguyên nhân tới Covid-19, theo nghiên cứu.

Hầu hết trường hợp tử vong xảy ra ở những người sống sót sau khi mắc Covid-19 nặng không liên quan đến các biến chứng thông thường của bệnh - 80% các trường hợp tử vong như vậy xảy ra với nhiều lý do không liên quan đến virus.

Điều này cho thấy các bệnh nhân đã bị suy giảm sức khỏe tổng thể khiến họ dễ bị tổn thương.

Phát hiện mới quan trọng liên quan đến tình trạng F0 trở nặng - Ảnh 3
 Ảnh minh họa: Internet

“Vì giờ đây chúng tôi biết rằng có nguy cơ tử vong đáng kể do những gì có thể được coi là biến chứng chưa được phát hiện của Covid-19, chúng tôi cần phải chú trọng hơn nữa trong việc giảm các ca mắc Covid-19 nặng”, bà Mainous nói.

“Khuyến nghị của chúng tôi tại thời điểm này là tận dụng các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như tiêm chủng, để ngăn chặn nguy cơ mắc Covid-19 nặng”, vị tiến sĩ cho biết thêm.

Covid-19 có thể gây ra các triệu chứng nặng và tử vong đối với những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là bệnh nhân có bệnh nền. Một số người gặp phải di chứng Covid kéo dài (hay “long Covid”), với các dấu hiệu và triệu chứng kéo dài trong vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm bệnh. Các di chứng như mệt mỏi và khó thở có thể tồn tại trong nhiều tháng sau khi bệnh nhân qua khỏi.

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Từ khóa:   #covid 19 biến thể Omicron SARS-CoV-2

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