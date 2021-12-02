Trình tự gen của biến thể Omicron cho thấy nó có nhiều đột biến hơn so với Delta. Cụ thể, có 43 đột biến trong các protein của Omicron, trong khi Delta có 18.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, về nguồn gốc, Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở Botswana hôm 11/11. Trong khi đó, biến thể Delta lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ vào tháng 12/2020. Trang Yale Medicine thống kê, biến thể Delta hiện chiếm hơn 99% các trường hợp mắc Covid-19.

Theo Bộ Y tế Nam Phi, hầu hết các ca nhiễm mới ở Nam Phi là những người trong độ tuổi 20-30. Các bác sĩ lưu ý nhóm tuổi này nói chung có các triệu chứng nhẹ hơn so với các nhóm tuổi khác khi mắc COVID-19.

Họ cảnh báo rằng những người lớn tuổi hơn có thể có triệu chứng nặng hơn khi mắc biến thể Omicron.

Dẫn tin từ đài BBC, bác sĩ Angelique Coetzee - chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi cho biết bà bắt đầu nhận thấy các bệnh nhân có "những triệu chứng bất thường", hơi khác với những người mắc biến thể Delta.

Bà Angelique Coetzee cho biết thêm, bệnh nhân không bị đau họng mà chỉ là "ngứa cổ họng", không bị ho, không bị mất vị giác hoặc khứu giác - những triệu chứng vốn được ghi nhận ở bệnh nhân mắc các biến thể trước đây.

Những bệnh nhân mắc biến thể Omicron khác mà bà Angelique Coetzee tiếp xúc đến nay cũng trải qua các triệu chứng "cực kỳ nhẹ". Các đồng nghiệp của bà cũng ghi nhận những trường hợp tương tự.

Ảnh minh họa: Internet