Thông tin mới về biến chủng 'khó nhằn' Omicron: Có liên quan mật thiết đến 'căn bệnh thế kỷ' HIV?

Thế giới 29/11/2021 15:13

Chuyên gia nhận định, các đột biến đặc biệt của biến chủng Omiron làm gia tăng dự đoán rằng virus đã phát triển lần đầu tiên trong cơ thể của một người bị HIV.

Liên quan đến biến chủng Omicron mới được phát hiện, một bài viết trên tờ New York Times đã đăng tải nhưng phán đoán của các nha khoa học về loại biến thể "khó nhằn" này.

Theo Dora Hatziioannou, một nhà virus học tại Đại học Rockefeller ở New York cho biết, Omicron chứa hơn 30 đột biến trong protein gai  - bộ phận mà virus dùng để liên kết với các tế bào người. Các đột biến đặc biệt của biến thể làm gia tăng dự đoán rằng virus đã phát triển lần đầu tiên trong cơ thể của một người  bị HIV – người có hệ miễn dịch quá yếu và khó ngăn chặn nó một cách nhanh chóng.

Thay vì bị loại bỏ trong một vài ngày, virus có thể đã tồn tại trong cơ thể bệnh nhân này hàng tháng và suốt thời gian đó nó phát triển để đạt được khả năng lẩn tránh kháng thể của con người. Tiến sỹ Theodora Hatziioannou cho biết, biến thể Omicron chứa rất nhiều đột biến liên quan đến việc tăng cường khả năng chống lại kháng thể.

bien chung Omicron 1
Ảnh minh họa: Internet

Hatziioannou và các đồng nghiệp của bà có thể tạo ra các protein gai đột biến trong phòng thí nghiệm để tạo ra những virus có khả năng chống lại kháng thể ngừa bệnh Covid-19. Bà cho biết, Omicron có nhiều đột biến tương tự như những đột biến mà nhóm của bà đang nghiên cứu. “Sự trung hợp này khá ấn tượng”, bà Hatziioannou nói.

Phát hiện nói trên khiến bà Hatziioannou lo ngại rằng Omicron có thể né tránh một số kháng thể của con người được tạo ra từ việc tiêm vaccine hoặc từ việc hồi phục sau khi khỏi bệnh. Bà dự đoán một số phương pháp điều trị bằng kháng thể có thể không có tác dụng đối với Omicron vì đột biến trên protein gai sẽ giúp bảo vệ chúng.

bien chung Omicron 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo nhà nghiên cứu này, vaccine được kỳ vọng sẽ cung cấp một số biện pháp bảo vệ trước biến thể Omicron vì chúng không chỉ kích thích việc sản sinh kháng thể mà còn giúp các tế bào miễn dịch tấn công những tế bào nhiễm virus. Các protein đột biến của virus không làm giảm phản ứng của những tế bào miễn dịch này.

Bà lưu ý, việc tiêm mũi tăng cường có thể giúp gia tăng lượng kháng thể, cho phép cơ thể của người bệnh chống lại các biến thể mới như Omicron. Hiện không có bằng chứng nào cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nặng hơn những biến thể trước. Vã cũng chưa rõ nó có thể lây từ người sang người một cách nhanh chóng hay không.

Một số biến thể trước đó, chẳng hạn như Beta và Mu, đã phát triển khả năng mạnh mẽ để né tránh hệ miễn dịch. Nhưng chúng chưa bao giờ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với thế giới vì t khả năng lây nhiễm thấp.

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Từ khóa:   biến chủng Omicron COVID-19 HIV

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