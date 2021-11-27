Dữ liệu khoa học mới nhất về thuốc Molnupiravir: Kém hiệu quả hơn so với các báo cáo trước đó

Hãng dược Merck cho biết viên thuốc Molnupiravir của họ giúp giảm 30% số ca nhập viện và tử vong dựa trên dữ liệu từ 1.433 bệnh nhân. Trong khi đó, dữ liệu hồi tháng 10 cho thấy hiệu quả khoảng 50% dựa trên nghiên cứu từ 775 bệnh nhân.

Theo hãng tin AP, ngày 26/11, công ty Merck cho biết dữ liệu cập nhật từ nghiên cứu thử nghiệm về thuốc Molnupiravir điều trị Covid-19 của họ cho thấy loại thuốc này kém hiệu quả hơn đáng kể trong việc giúp giảm các ca nhập viện và tử vong so với các báo cáo trước đó.

Cụ thể, hãng dược này cho biết viên thuốc Molnupiravir của họ giúp giảm 30% số ca nhập viện và tử vong dựa trên dữ liệu từ 1.433 bệnh nhân. Trong khi đó, dữ liệu hồi tháng 10 cho thấy hiệu quả khoảng 50% dựa trên nghiên cứu từ 775 bệnh nhân. Thuốc Molnupiravir được Merck phối hợp phát triển cùng đối tác trong nước là Ridgeback Biotherapeutics.

Hiệu quả thấp hơn của thuốc Merck có thể có tác động lớn đến việc các quốc gia có tiếp tục mua thuốc này hay không. Trong khi đó, dữ liệu tạm thời từ 1.200 người tham gia cuộc thử nghiệm của hãng Pfizer đối với thuốc viên thử nghiệm Paxlovid cho thấy giảm 89% tình trạng rối loạn nhịp tim và tử vong.

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FDA cho hay thuốc viên thử nghiệm của Merck có hiệu quả chống lại virus nhưng họ sẽ tham khảo ý kiến ​​từ các chuyên gia bên ngoài về nguy cơ dị tật bẩm sinh và các vấn đề tiềm ẩn khác trong thai kỳ do sử dụng thuốc.

Các nhà khoa học FDA cho biết đã xác định một số nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm độc tính có thể xảy ra đối với bào thai đang phát triển và dị tật bẩm sinh trong các nghiên cứu về thuốc của hãng Merck trên động vật. Trước những lo ngại về tính an toàn, FDA cho biết Merck đã đồng ý rằng loại thuốc này sẽ không được sử dụng đối với trẻ em.

Các tác dụng phụ khác nhẹ và hiếm gặp, với khoảng 2% bệnh nhân bị tiêu chảy. Các nhà đánh giá của FDA kết luận: "Mặc dù cơ sở dữ liệu lâm sàng an toàn còn ít nhưng không có mối lo ngại lớn nào về mức độ an toàn được xác định".

Hiện tất cả các loại thuốc điều trị Covid-19 được FDA cho phép sử dụng đều thông qua tiêm hoặc truyền tĩnh mạch và chỉ có chuyên gia y tế mới có thể thực hiện. Nếu được cấp phép, thuốc của hãng Merck sẽ là loại thuốc đầu tiên mà bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ có thể dùng tại nhà để giảm bớt các triệu chứng và tăng tốc độ hồi phục. Thuốc này hiện đã được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp ở Anh.

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