Thông tin gây SỐC về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở 'ổ dịch' Vũ Hán: Giới tính đã THAY ĐỔI, mốc thời gian ghi nhận cũng có BIẾN CHUYỂN

Thế giới 19/11/2021 16:46

Việc tìm ra ca mắc Covid-19 đầu tiên ở khu chợ Vũ Hán cộng thêm những phân tích về các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên khác trong thành phố đã củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người thay vì giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Dẫn tin từ tạp chí Science, ngày 18/11, nhà virus học Michael Worobey ông bố 6thoong tin gây SỐC về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại "ổ dịch" Vũ Hán.

Cụ thể, ca mắc đầu tiên ở đây là một phụ nữ làm việc tại khu chợ Vũ Hán chứ không phải là một người đàn ông chưa từng đến khu chợ này như đã công bố trước đó.

Theo ông Worobey, việc tìm ra ca mắc Covid-19 đầu tiên ở khu chợ Vũ Hán cộng thêm những phân tích về các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên khác trong thành phố đã củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người thay vì giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Ông Worobey đã phân tích những ca mắc Covid-19 được báo cáo bởi 2 bệnh viện tại Trung Quốc trước khi Bắc Kinh đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của đại dịch Covid-19. Những ca mắc này phần lớn đều liên quan tới khu chợ Vũ Hán - vốn có diện tích bằng một sân bóng đá. 

Nhà virus học này lập luận nếu dịch Covid-19 không bùng phát từ khu chợ thì rất khó để giải thích nguồn gốc của virus SARS-CoV-2.

Liên quan đến mốc thời gian ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ông Worobey cho biết WHO tuyên bố ca mắc Covid-19 ở Vũ Hán "nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 8/12/2019" nhưng trên thực tế cho đến ngày 16/12/2019, ông vẫn chưa thấy có cả mắc Covid-19. Thông tin này do ông Worobey thu được từ một cuộc phỏng vấn video, một bài báo khoa học và hồ sơ y tế của bệnh nhân 41 tuổi ban đầu được xem là "bệnh nhân Zero ở Vũ Hán".

COVID-19 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, ông Worobey nói rằng người phụ nữ làm việc tại khu chợ Vũ Hán mắc Covid-19 vào ngày 11/12/2019.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm điều tra của WHO Peter Daszak ủng hộ tuyên bố của ông Worobey, đồng thời cho hay thông tin ca mắc Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán "nhiễm virus SARS-CoV-2 từ ngày 8/12/2019" là không chính xác.

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