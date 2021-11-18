Nhiều người không khỏi thắc mắc liệu có thể tiêm vắc xin phòng COVId-19 mũi bổ sung thứ 3 khi đang bị cảm lạnh không.

Tại nhiều quốc gia, ngành y tế đang dần "sống chung với COVID-19" và xem "ác mộng" này trở thành một căn bệnh thường gặp. Chính vì vậy, việc đẩy mạnh tiêm vắc xin thường niên cũng được đầu tư, nghiên cứu.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là triệu chứng của người mắc COVID-19 tương đối giống với chứng cảm lạnh theo mùa.

Ảnh minh họa: Internet

Trong hoàn cảnh đó, nhiều người không khỏi thắc mắc liệu có thể tiêm mũi bổ sung thứ 3 khi đang bị cảm lạnh không.

Ảnh minh họa: Internet

Giải đáp thắc mắc của nhiều người, một nghiên cứu được công bố mới đây từ cơ quan y tế Anh cho biết dù trải nghiệm có khả năng hơi khó chịu, nhưng việc này hoàn toàn không gây hại gì, miễn là người được tiêm không biểu hiện triệu chứng cảm vì đã mắc Covid-19 và đủ sức khỏe để đến chỗ tiêm.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo nếu đột nhiên bị cảm lạnh, người dân nên ở nhà và đợi đến khi khoẻ hơn. Những người đang có các triệu chứng của Covid-19, đang tự cách ly hoặc chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cũng không nên xuất hiện ở nơi công cộng.

“Mũi tiêm bổ sung rất quan trọng trong việc bảo vệ mọi người khi đông đến. Nếu bạn đủ điều kiện, xin hãy chủ động đi tiêm”, trích lời Tiến sĩ Nikki Kanani, bác sĩ đa khoa phụ trách chương trình tiêm chủng NHS Covid -19.

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