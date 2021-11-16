Phát hiện SỐC về tình trạng 'ngón chân Covid' sau tiêm vaccine: Lý giải nguyên do chỉ xảy ra vào mùa Đông

Tình trạng "ngón chân Covid" không xảy ra vào mùa hè. Các ngón chân có thể bị tím xanh trong nhiều tuần, nhưng cuối cùng sẽ trở lại bình thường.

Theo thông tin được công bố trong chương trình tiêm vaccine Covid-19 tăng cường khi mùa đông tới do Cơ quan dịch vụ y tế Anh (NHS) thực hiện, vaccine kích hoạt hệ thống miễn dịch tạo ra phản ứng với mầm bệnh, trong trường hợp này là virus SARS-CoV-2. Khi cơ thể xây dựng lớp bảo vệ, điều này tạo ra các tác dụng phụ. Tuy nhiên, tác dụng phụ là dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang hoạt động bình thường. cũng trong chương trình nói trên, các nhà khoa học cho hay, sau tiêm, một người gặp phải tình trạng “ngón chân co cứng”. Tình trạng này gây sưng tấy, ngứa ngáy, bầm tím hoặc phồng rộp quanh ngón chân.

"Ngón chân Covid" được coi là một triệu chứng của việc nhiễm SARS-CoV-2 hơn một năm trước. Trước đó, Esther Freeman, phó giáo sư da liễu tại Trường Y Harvard, cho biết tình trạng này gặp ở một số người sau khi tiêm vaccine Covid-19 là phát hiện mới lạ. Ảnh minh họa: Internet Chuyên gia này cho hay, tình trạng này có thể được kích hoạt bởi cùng một phản ứng miễn dịch gây ra triệu chứng "cánh tay Covid”, một tác dụng phụ được báo cáo phổ biến hơn là viêm và phản ứng dạng phát ban đỏ tại chỗ tiêm.

Tháng 4/2021, giáo sư Freeman nói với Washington Post: "Chúng tôi đã thấy các loại phản ứng da sau tiêm vaccine khác trên các bộ phận khác nhau của cơ thể, ngoài phát ban trên cánh tay nhận mũi tiêm. Những phản ứng này là hiếm có, thường nhẹ, và thường tự khỏi hoặc khi điều trị không kê đơn. Mặc dù các phản ứng trên da sau khi tiêm vaccine có thể trông đáng sợ, nhưng hầu hết đều không nghiêm trọng hoặc kéo dài và cho chúng ta thấy rằng cơ thể đang phát triển phản ứng miễn dịch tốt với vaccine, đó là một điều tốt". Ảnh minh họa: Internet Trong một bài báo khoa học do Giáo sư Freeman đồng tác giả, nhóm chuyên gia cho biết các triệu chứng liên quan đến tiêm vaccine kể trên tương tự như bệnh pernio hoặc chilblains. Cả ba đều gây ra sưng đỏ ngứa khi gặp thời tiết lạnh. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là xảy ra vì lạnh làm các mạch máu lưu thông hạn chế. Beth Drolet, giáo sư và chủ nhiệm khoa da liễu tại Trường Y khoa và Y tế Công cộng thuộc Đại học Wisconsin cho biết: “Tình trạng 'ngón chân Covid' không xảy ra vào mùa hè. Các ngón chân có thể bị tím xanh trong nhiều tuần, nhưng cuối cùng sẽ trở lại bình thường".

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