Phát hiện nguyên nhân bất ngờ khiến một số bệnh nhân Covid-19 bị mất thính giác, ù tai, chóng mặt và khó giữ thăng bằng

Thế giới 02/11/2021 19:58

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, virus gây Covid-19 có thể lây nhiễm sang các tế bào tai trong, đặc biệt là các tế bào lông, từ đó dẫn đến các vấn đề về thính giác.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Communications Medicine, các nhà khoa học phát hiện ra rằng, virus gây Covid-19 có thể lây nhiễm sang các tế bào tai trong, đặc biệt là các tế bào lông, từ đó dẫn đến các vấn đề về thính giác. Đó là lý do khiến một số bệnh nhân Covid-19 bị mất thính giác, ù tai, chóng mặt và khó giữ thăng bằng.  

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Ảnh minh họa: Internet

Một nhóm các nhà khoa học đã sử dụng mô hình tế bào tai trong của con người để tìm hiểu cơ chế hoạt động của virus. Qua đó, họ tìm thấy các tế bào tóc và tế bào Schwann có chứa protein mà virus cần phải có để xâm nhập và lây nhiễm vào cơ thể. Các nhà nghiên cứu tại Viện công nghệ Massachusetts (MIT) và Cơ quan nghiên cứu Mắt và Tai Massachusetts đã quan sát 10 bệnh nhân Covid-19 gặp vấn đề về thính giác để đưa ra kết luận trên. 

Tiến sĩ Konstantina Stantovic và Tiến sĩ Lee Gherke đã nghiên cứu nguyên nhân khiến virus như quai bị và viêm gan ảnh hưởng đến thính giác. Song, từ khi bắt đầu nhận được nhiều báo cáo về bệnh nhân Covid-19 bị điếc, chóng mặt hoặc ù tai vào tháng 3/2020, họ quyết định tập trung vào nó.

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Ảnh minh họa: Internet

Sau cùng, kết luận được đưa ra là rất có thể virus xâm nhập vào tai qua một ống nối mũi với tai giữa hoặc thoát ra khỏi mũi. Một giả thuyết khác cho rằng chúng thoát ra khỏi mũi qua các lỗ nhỏ xung quanh các dây thần kinh khứu giác, rồi lây nhiễm sang dây thần kinh nối với tai trong. 

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