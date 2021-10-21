Trung Quốc dẫn đầu 'cuộc đua' vaccine ngừa COVID-19: Dạng xông hứa hẹn mang lại hiệu quả tốt và an toàn

Trang tin tức của Ấn Độ cho biết vaccine ngừa COVID-19 dưới dạng xông, do công ty sinh học CanSino của Trung Quốc sản xuất, hiệu quả và an toàn.

Trang tin tức "india.com" của Ấn Độ ngày 20/10 cho biết vaccine ngừa COVID-19 dưới dạng xông, do công ty sinh học CanSino của Trung Quốc sản xuất, hiệu quả và an toàn. Theo trang báo trên, khi sử dụng vaccine này như một liều tăng cường, lượng kháng thể được tạo ra tăng tới 250-300 lần.

Mối nguy hại của toàn cầu - Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, trang tin trên đã một bài báo đăng tải trên Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cho biết: "Theo các nghiên cứu mới nhất trong phòng thí nghiệm của nhà sản xuất thuốc Trung Quốc, vaccine dạng xông dựa trên vector Type-5 (Ad5-nCoV), sử dụng cho người đã tiêm hai mũi vaccine bất hoạt trong 6 tháng, đã chứng tỏ an toàn và giúp tạo miễn dịch nhiều hơn so với dùng một loạt vaccine bất hoạt làm mũi tăng cường".

Vaccine dạng xông của CanSino - Ảnh: Reuters

Nghiên cứu trên cũng cho thấy cơ chế kết hợp các loại vaccine giúp tăng mức độ và thời gian phản ứng miễn dịch, hơn là cơ chế tiêm cùng một loại vaccine cho các mũi cơ bản và tăng cường.

Hiện, "chạy đua" với Covid-19 đang là vấn đề được toàn cầu quan tâm và tập trung nghiên cứu nhằm chặn đứng sự lây lan của loạt biến chủng nguy hiểm. Tính đến thời điểm hiện tại, vaccine vẫn là con đường duy nhất giúp bảo vệ cơ thể trước sự xâm nhập của virus gây bệnh Covid-19.

Vì sao các biến thể SARS-CoV-2 liên tục xuất hiện? Biến thể mới sau Delta đã lan đến 42 quốc gia có đáng ngại không? Tất cả các loại virus đều thay đổi theo thời gian và có thể dẫn đến các biến thể. Virus ARN lại càng dễ bị đột biến hơn vì có cấu trúc mạch đơn nên kém bền vững, nếu xảy ra sai sót trong quá trình sao chép thì không có khả năng sửa lỗi.

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