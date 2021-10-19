Phát hiện kháng thể chống Covid-19 mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn chưa đủ để 'thế chỗ' vắc-xin

Thế giới 19/10/2021 13:15

Kháng thể mới giúp bảo vệ bệnh nhân trong 4-6 tháng. Đây là một lựa chọn điều trị dự phòng rất khả quan đối với những người có nguy cơ không xác định hoặc những người được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 nhưng không thể tạo ra phản ứng miễn dịch.

Một bài viết trên trang Le News mới đây đã công bố phát hiện quan trọng từ bệnh viện ĐH Lausanne (CHUV) và Trường ĐH EPFL của Thuỵ Sĩ.

Cụ thể, các nhà khoa học tại CHUV và EPFL cho biết kháng thể đơn dòng vừa được tìm thấy nhắm vào protein gai của virus SARS-CoV-2, có hiệu quả trong việc vô hiệu hóa tất cả biến thể quan tâm được xác định cho đến nay, bao gồm cả biến thể Delta. Những protein gai này giúp virus SARS-CoV-2 gắn vào thụ thể trên bề mặt tế bào vật chủ. 

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Ảnh minh họa: Internet

Kháng thể mới xuất hiện trong tế bào lympho (các tế bào miễn dịch tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh) từ bệnh nhân Covid-19, được xem là kháng thể chống Covid-19 mạnh nhất từ trước đến nay.

Ngoài ra, kháng thể dường như liên kết với một khu vực không bị đột biến ở vùng gắn thụ thể của protein gai. Nó ngăn protein gai liên kết với các tế bào có thụ thể ACE2 - vốn được virus SARS-CoV-2 dùng để xâm nhập và lây nhiễm cho các tế bào phổi.

Điều đó có nghĩa là kháng thể ngăn chặn quá trình sao chép virus, cho phép hệ thống miễn dịch của bệnh nhân loại bỏ SARS-CoV-2 khỏi cơ thể. Cơ chế bảo vệ này đã được chứng minh thông qua các bài kiểm tra trên loài chuột.

Kháng thể mới giúp bảo vệ bệnh nhân trong 4-6 tháng. Đây là một lựa chọn điều trị dự phòng rất khả quan đối với những người có nguy cơ không xác định hoặc những người được tiêm vắc-xin nhưng không thể tạo ra phản ứng miễn dịch.

CHUV và EPFL đang lên kế hoạch sản xuất một loại thuốc có chứa kháng thể này. Thử nghiệm lâm sàng thuốc dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2022.

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Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học ở Thuỵ Sĩ cho rằng việc phát hiện ra kháng thể mới là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Nó mở ra cánh cửa cải thiện các phương pháp điều trị bệnh nặng và tăng cường các biện pháp dự phòng, đặc biệt đối với bệnh nhân có hệ miễn dịch bị suy yếu.

Trước đó, theo tờ Hindustan Times, các nhà khoa học đã phát hiện kháng thể mang tên SARS2-38 có thể dễ dàng vô hiệu hóa 6 biến chủng tham gia thử nghiệm.

Các nhà nghiên cứu tại trường y thuộc Đại học Washington ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ) cho biết họ đã xác định được kháng thể này với khả năng bảo vệ cao trước nhiều biến chủng của virus gây Covid-19, khi được sử dụng ở liều thấp.

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Vắc xin vẫn là con đường hữu hiệu giúp tạo lá chắn 'COVID-19' - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn khẳng định "chắc nịch" rằng kháng thể này không nhằm thay thế vắc-xin Covid-19 bởi vắc-xin vẫn là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.

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