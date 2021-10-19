Tìm ra loại vaccine hiệu quả nhất trong việc 'chặn đứng' các biến chủng Covid-19, đặc biệt là biến chủng Delta: Là một cái tên không mấy 'xa lạ'

Thế giới 19/10/2021 08:55

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, vaccine Moderna tỏ ra hiệu quả hơn so với các loại vaccine khác đã được phê duyệt trong đối phó với các biến chủng Covid-19, đặc biệt là biến chủng Delta.

Dẫn tin từ VOV-Cairo, trong một cuộc họp báo riêng được tổ chức ngày 17/10 để thông tin về diễn biến tình hình dịch Covid-19, người phát ngôn của Bộ Y tế Saudi Arabia, Tiến sĩ Muhammad Al-Abdali đã tiết lộ đánh giá của nước này về loại vaccine hiệu quả nhất để đối đầu với các biến chủng của virus SARS-CoV-2.

Tiến sỹ Al-Abdali cho biết, các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, vaccine Moderna tỏ ra hiệu quả hơn so với các loại vaccine khác đã được phê duyệt trong đối phó với các biến chủng Covid-19, đặc biệt là biến chủng Delta.

Được biết, Saudi Arabia đã thông báo phê duyệt vaccine Moderna từ tháng 7 vừa qua để sử dụng trong nước, bên cạnh các loại vaccine đã được phê duyệt khác như AstraZeneca, Pfizer và Johnson & Johnson.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo tờ NY Times, loạt nghiên cứu mới nhất cho thấy vaccine Covid-19 của Moderna dường như có hiệu quả bảo vệ người tiêm lâu dài hơn so với Pfizer.

Quá trình nghiên cứu chỉ ra rằng vaccine Moderna hiệu quả ngăn ngừa nguy cơ nhập viện 93%, trong khi con số này ở vaccine Pfizer và Johnson & Johnson lần lượt là 88% và 68%.

Các nhà nghiên cứu cũng kết luận vaccine của Moderna duy trì hiệu quả ngăn ca nhập viện là 92% sau hơn 120 ngày tiêm mũi thứ hai. Con số này ở vaccine Pfizer giảm xuống còn 77%.

 

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Từ khóa:   Moderna vasccine COVID-19 COVID-19

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