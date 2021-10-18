Những đứa trẻ bị nhiễm COVID-19 là 'ổ chứa' tiềm năng cho sự phát triển của biến thể mới và làm lây lan biến thể hiện tại

Lây ví dụ tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy, trẻ em dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Điều này không chỉ khiến đối tượng này dễ bị virus tấn công hơn mà còn dễ trở thành nguồn lây nhiễm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm, lượng virus sống, khả năng truyền nhiễm đều ở mức cao nhất trong giai đoạn đầu của bệnh ở cả trẻ em mắc Covid-19 có triệu chứng và không có triệu chứng.

Bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) cho biết: “Trẻ em có thể mang virus và lây nhiễm sang người khác. Đã có câu hỏi đặt ra về việc liệu tải lượng virus cao ở trẻ em có tương đồng với lượng virus sống hay không".

Với các biến thể mới xuất hiện, virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lan rộng và nguy hiểm hơn. Một nghiên cứu cho thấy trẻ em mang tải lượng virus tương đương với người lớn và với việc chưa được tiêm vaccine, đối tượng này có nhiều khả năng làm lây lan virus cho người khác hơn.

Khi các biến thể Covid-19 tiếp tục xuất hiện, những đứa trẻ bị nhiễm bệnh là "ổ chứa" tiềm năng cho sự phát triển của biến thể mới và làm lây lan biến thể hiện tại. Hơn nữa, tải lượng virus của trẻ em phải nhập viện do Covid-19 không khác so với người lớn.

Bằng chứng tương tự từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy rằng khi so sánh với người lớn, trẻ em "có lượng virus tương tự trong vòm họng, tỷ lệ nhiễm trùng thứ cấp tương tự và có thể lây lan virus cho người khác".

Ở nhiều quốc gia, trẻ em đã bắt đầu được tiêm vaccine phòng Covid-19. Nó không chỉ giúp trẻ em an toàn mà còn làm hạn chế sự lây lan của virus sang đối tượng dễ bị tổn thương khác.

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Tại Việt Nam, theo VietNamNet đưa tin, Bộ Y tế đã có quyết định sẽ mở rộng đối tượng tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Trước vấn đề này, nhiều phụ huynh băn khoăn về loại vắc xin, các phản ứng sau tiêm vắc xin cho trẻ.

Theo TS.BS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, trong số các loại vắc xin Covid-19 đang được tiêm hiện chỉ có vắc xin Pfizer đã được phê duyệt để tiêm cho người từ 12 đến 17 tuổi. Nhiều nước đang chỉ dùng vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em.

Cũng theo ông Thái, trong thời gian tới, có thể sẽ có các loại vắc xin Covid-19 khác nộp hồ sơ để được cấp phép sử dụng cho trẻ em tại Việt Nam. Ví dụ như vắc xin của Cuba đã được cấp phép khẩn cấp dùng cho trẻ em ở Cuba. Tuy nhiên Việt Nam chưa phê duyệt những vắc xin này cho trẻ em.