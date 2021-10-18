Những đứa trẻ bị nhiễm COVID-19 là 'ổ chứa' tiềm năng cho sự phát triển của biến thể mới và làm lây lan biến thể hiện tại

Thế giới 18/10/2021 16:55

Trẻ em có thể mang virus COVID-19 và lây nhiễm sang người khác. Đã có câu hỏi đặt ra về việc liệu tải lượng virus cao ở trẻ em có tương đồng với lượng virus sống hay không?

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bệnh truyền nhiễm, lượng virus sống, khả năng truyền nhiễm đều ở mức cao nhất trong giai đoạn đầu của bệnh ở cả trẻ em mắc Covid-19 có triệu chứng và không có triệu chứng.

Lây ví dụ tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy, trẻ em dưới 18 tuổi vẫn chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19. Điều này không chỉ khiến đối tượng này dễ bị virus tấn công hơn mà còn dễ trở thành nguồn lây nhiễm.

Với các biến thể mới xuất hiện, virus SARS-CoV-2 đang ngày càng lan rộng và nguy hiểm hơn. Một nghiên cứu cho thấy trẻ em mang tải lượng virus tương đương với người lớn và với việc chưa được tiêm vaccine, đối tượng này có nhiều khả năng làm lây lan virus cho người khác hơn.

Covid-19 2
Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ nhi khoa tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (MGH) cho biết: “Trẻ em có thể mang virus và lây nhiễm sang người khác. Đã có câu hỏi đặt ra về việc liệu tải lượng virus cao ở trẻ em có tương đồng với lượng virus sống hay không".

Khi các biến thể Covid-19 tiếp tục xuất hiện, những đứa trẻ bị nhiễm bệnh là "ổ chứa" tiềm năng cho sự phát triển của biến thể mới và làm lây lan biến thể hiện tại. Hơn nữa, tải lượng virus của trẻ em phải nhập viện do Covid-19 không khác so với người lớn.

Bằng chứng tương tự từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy rằng khi so sánh với người lớn, trẻ em "có lượng virus tương tự trong vòm họng, tỷ lệ nhiễm trùng thứ cấp tương tự và có thể lây lan virus cho người khác".

Ở nhiều quốc gia, trẻ em đã bắt đầu được tiêm vaccine phòng Covid-19. Nó không chỉ giúp trẻ em an toàn mà còn làm hạn chế sự lây lan của virus sang đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Covid-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Tại Việt Nam, theo VietNamNet đưa tin, Bộ Y tế đã có quyết định sẽ mở rộng đối tượng tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-17 tuổi. Trước vấn đề này, nhiều phụ huynh băn khoăn về loại vắc xin, các phản ứng sau tiêm vắc xin cho trẻ.

Theo TS.BS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, trong số các loại vắc xin Covid-19 đang được tiêm hiện chỉ có vắc xin Pfizer đã được phê duyệt để tiêm cho người từ 12 đến 17 tuổi. Nhiều nước đang chỉ dùng vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em.

Cũng theo ông Thái, trong thời gian tới, có thể sẽ có các loại vắc xin Covid-19 khác nộp hồ sơ để được cấp phép sử dụng cho trẻ em tại Việt Nam. Ví dụ như vắc xin của Cuba đã được cấp phép khẩn cấp dùng cho trẻ em ở Cuba. Tuy nhiên Việt Nam chưa phê duyệt những vắc xin này cho trẻ em.

Tác dụng 'thần kỳ' khi kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight: Đã được thử nghiệm trên hơn 1.000 người

Tác dụng 'thần kỳ' khi kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight: Đã được thử nghiệm trên hơn 1.000 người

Khi sử dụng kết hợp vaccine COVID-19 của Nga Sputnik Light cùng với vaccine COVID-19 của Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca sẽ làm gia tăng đáng kể tác dụng so với việc chỉ sử dụng riêng lẻ một loại vaccine.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 trẻ em mắc COVID-19 Trẻ em tiêm vaccine

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 30 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 30 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 3 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích