Xuất hiện vaccine loại mới, có ưu điểm ĐẶC BIỆT chưa vaccine nào có, đạt hiệu quả tới 99%, thích hợp cho những người trên 3 tuổi

Thế giới 11/10/2021 09:34

Theo đánh giá, vaccine Covid-19 này đã kích thích khả năng miễn dịch hơn 99% sau khi tiêm liều thứ ba.

Theo Cairo, phía Iran vừa có tuyên bố về vaccine Pasteurcovac - một loại vaccine ngừa COVID-19 do Iran và Cuba hợp tác phát triển đã chứng minh hiệu quả với Covid-19 lên đến 99%.

Cụ thể, Chủ tịch Viện Pasteur Iran - tiến sĩ Alireza Biglari nói rằng đây là loại vaccine COVID-19 duy nhất trên thế giới tăng cường cùng với hai liều chính, và Pasteurcovac thích hợp cho những người trên 3 tuổi.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo Tiến sĩ Biglari, Pasteurcovac cũng là vaccine duy nhất có thể được cải tiến để cập nhật theo các đột biến mới của COVID-19. Ông lưu ý rằng vaccine đã qua giai đoạn thứ ba thử nghiệm lâm sàng trên 44.000 tình nguyện viên ở Cuba và 24.000 tình nguyện viên ở Iran cho thấy hiệu quả 91,6% sau liều tăng cường.

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Iran và Cuba phát triển vaccine ngừa COVID-19 đạt hiệu quả 99% - Ảnh: IRNA

Theo đánh giá, vaccine đã kích thích khả năng miễn dịch hơn 99% sau khi tiêm liều thứ ba. Viện Pasteur Iran sẽ sản xuất và cung cấp cho Bộ Y tế nước này 3 triệu liều vaccine Pasteurcovac trong vòng 3 tháng, sau đó sẽ tăng cường công suất lên gấp 2 đến 3 lần.

 

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Từ khóa:   Covid-19 vaccine Pasteurcovac vaccine Covid-19

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