Quyết định này là do "tỷ lệ mắc bệnh viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim tăng lên sau khi tiêm vaccine Moderna, cũng như khi tiêm vaccine Pfizer/BioNTech",

Theo một thông báo đăng trên trang web của Tổng cục Y tế Iceland cho biết vì nguồn cung cấp vắc xin Pfizer đã đủ nên trưởng nhóm dịch tễ học đã quyết định không sử dụng vaccine Moderna ở Iceland.

Quyết định này là do "tỷ lệ mắc bệnh viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim tăng lên sau khi tiêm vaccine Moderna, cũng như khi tiêm vaccine Pfizer/BioNTech", trưởng nhóm dịch tễ học cho biết trong một tuyên bố.

Trong hai tháng qua, Iceland đã sử dụng một liều bổ sung "gần như độc quyền" của vaccine Moderna cho những người Iceland được tiêm vaccine Janssen, loại huyết thanh một liều duy nhất do Johnson & Johnson của Mỹ sản xuất, cũng như cho những người cao tuổi và suy giảm miễn dịch đã tiêm hai mũi.

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Điều này sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch tiêm chủng ở hòn đảo có 370.000 dân, nơi 88% dân số trên 12 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ.

Trước đó, theo nguồn tin từ Reuters, hôm qua 6/10, Thụy Điển và Đan Mạch cho biết họ đang tạm dừng sử dụng vaccine COVID-19 của Moderna cho các nhóm người trẻ tuổi sau khi có báo cáo về các tác dụng phụ tim mạch hiếm gặp.

Cụ thể, cơ quan y tế Thụy Điển cho biết họ sẽ tạm dừng sử dụng Moderna cho những người sinh năm 1991 muộn hơn vì dữ liệu cho thấy sự gia tăng các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim ở thanh thiếu niên được tiêm vaccine này.

Theo nhà chức trách Thụy Điển, hầu hết các chứng viêm này đều lành tính và tự khỏi, nhưng khuyến cáo mọi người nên tìm ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng xảy ra.

Nhóm người có khả năng mắc Covid-19, nhập viện, tử vong cao hơn dù đã tiêm vaccine đầy đủ Theo các chuyên gia y tế, để chiến thắng và đẩy lùi đại dịch Covid-19, vaccine vẫn là chìa khóa. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận các trường hợp đã được tiêm vaccine vẫn mắc Covid-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-mot-quoc-gia-dinh-chi-dung-vaccine-moderna-phong-covid-19-du-truoc-do-da-su-dung-lieu-bo-sung-gan-nhu-doc-quyen-429820.html