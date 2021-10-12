Phát hiện đầu mối quan trọng về Covid-19 ở hang dơi gần Vũ Hán, Trung Quốc 'bất ngờ' từ chối cho phép WHO tiếp cận

Thế giới 12/10/2021 10:31

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực điều tra con đường lây truyền tự nhiên của Covid-19, cũng như cố gắng làm rõ giả thuyết virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm. Một trong những giả thuyết nổi lên về lây nhiễm tự nhiên là SARS-Cov-2 được truyền từ dơi sang một vật chủ.

Theo một báo cáo được công bố trên WaPo, ngày 11/10, Trung Quốc đã từ chối cho phép WHO tiếp cận các hang dơi và khu nuôi động vật hoang dã ở gần thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Cụ thể, các nhà khoa học của WHO đã tìm cách tiếp cận hàng trăm hang động có dơi sinh sống ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Họ cũng muốn điều tra các khu nuôi trồng ở xung quanh đó, vốn được biết là đã nuôi hàng nghìn động vật hoang dã trước khi đại dịch bùng phát.

Các nhà khoa học tin rằng các động vật này tiềm ẩn khả năng là vật trung gian để virus corona lây nhiễm từ dơi sang con người, đồng thời lập luận rằng việc điều tra các trang trại nuôi trồng là bước then chốt để xác định nguồn gốc Covid-19.

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Ảnh minh họa: Internet

WaPo thông tin thêm, các địa điểm mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) muốn tiếp cận nằm cách Vũ Hán khoảng 6 tiếng lái xe về phía tây. Có thông tin cho thấy các khu chợ bán thực phẩm tươi sống ở lân cận đã bị cấm bán động vật sống chỉ vài ngày trước khi Bắc Kinh xác nhận loại virus mới được phát hiện vào đầu năm ngoái - tức víu corona SARS-Cov-2, ngay trước khi dịch Covid-19 bùng lên ở Vũ Hán.

 

Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực điều tra con đường lây truyền tự nhiên của Covid-19, cũng như cố gắng làm rõ giả thuyết virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm. Một trong những giả thuyết nổi lên về lây nhiễm tự nhiên là SARS-Cov-2 được truyền từ dơi sang một vật chủ - ví dụ như động vật ở trang trại, sau đó các động vật này được bán ở chợ thực phẩm và lây sang người.

Trung Quốc đến nay đã nhiều lần phản đối cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19 giai đoạn 2 nhằm vào nước này. Truyền thông trong nước của Trung Quốc đưa ra những giả thuyết về việc virus "nhập cảnh" thông qua các mặt hàng đông lạnh nhập khẩu, trong khi giới chức Trung Quốc kêu gọi WHO điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick của Mỹ về nguồn gốc virus.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thông Trung Quốc, các chợ tươi sống ở khu vực Ân Thi bị cấm bán động vật sống từ tháng 12/2019, chỉ 8 ngày trước khi Trung Quốc chính thức xác nhận virus corona được xác định ở chợ hải sản của Vũ Hán (7/1/2020).

6 chợ thực phẩm ở Ân Thi bị đóng cửa vào tháng 3/2020 khi dịch bệnh bắt đầu lan ra thế giới. WaPo cho hay chưa rõ lý do các khu chợ này bị đóng cửa sớm như thế.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng chợ ở Vũ Hán nói với WaPo rằng một số động vật hoang dã bán tại Vũ Hán trước đại dịch có xuất xứ từ trong tỉnh Hồ Bắc, bao gồm từ thành phố Ân Thi.

Các hang động tại Ân Thi cũng được ghi nhận là có người qua lại, ngoài ra một số trang trại nuôi động vật hoang dã (đã bị đóng cửa) có vị trí cách lối vào các hang động chỉ khoảng gần 2km.

Đại diện Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington không xác nhận về việc dơi hay động vật hoang dã nuôi nhốt ở Ân Thi có từng được xét nghiệm Covid-19 hay không.

Các nhà khoa học tin rằng những hang động kể trên là một hướng tìm hiểu cách thức virus lây lan từ dơi sang động vật khác và người, trước khi lan tới Vũ Hán. Tuy nhiên, chưa thể làm rõ điều gì bởi Trung Quốc đã từ chối cho phép WHO tiếp cận các hang động.

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Từ khóa:   Covid-19 loài dơi có virus Covid-19 WHO

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