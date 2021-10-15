Tác dụng 'thần kỳ' khi kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight: Đã được thử nghiệm trên hơn 1.000 người

Thế giới 15/10/2021 16:34

Khi sử dụng kết hợp vaccine COVID-19 của Nga Sputnik Light cùng với vaccine COVID-19 của Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca sẽ làm gia tăng đáng kể tác dụng so với việc chỉ sử dụng riêng lẻ một loại vaccine.

Một bài viết trên trang Tass đưa tin, Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) mới đây công bố kết quả nghiên cứu khẳng định, khi sử dụng kết hợp vaccine ngừa Covid-19 của Nga Sputnik Light cùng với vaccine COVID-19 của Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca sẽ làm gia tăng đáng kể tác dụng so với việc chỉ sử dụng riêng lẻ một loại vaccine.

Cụ thể, kết quả nghiên cứu trên được công bố sau khi Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga tiến hành thử nghiệm trên hơn 1.000 tình nguyện viên ở Argentina tiêm kết hợp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 khác nhau.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Quỹ đầu tư trực tiếp còn cho biết, vaccine Sputnik Light của Nga cũng có tác dụng tăng cường hiệu quả khi được kết hợp với các loại vaccine khác như Sinopharm hay Moderna. Nghiên cứu sẽ tiếp tục được tiến hành với gần 2.000 tình nguyện viên nữa, để tổng hợp số liệu chính xác.

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Ảnh minh họa: Internet

Ngày 13/10 vừa qua, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga và Trung tâm Nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học Gamaleya đã công bố kết quả nghiên cứu mới về vaccine Sputnik Light sử dụng 1 liều duy nhất khẳng định đạt hiệu quả trong việc phòng lây nhiễm biến thể Delta tới 70% trong vòng 3 tháng sau khi tiêm.

 

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Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực điều tra con đường lây truyền tự nhiên của Covid-19, cũng như cố gắng làm rõ giả thuyết virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm. Một trong những giả thuyết nổi lên về lây nhiễm tự nhiên là SARS-Cov-2 được truyền từ dơi sang một vật chủ.

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Từ khóa:   vaccine AstraZeneca vaccine Sputnik V vaccine COVID-19

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