Cảnh báo nguy cơ dịch 'chồng chéo' hay song dịch, đa dịch tiềm ẩn trong mùa Đông sắp tới và mùa Xuân năm sau

Hiện tại, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn ở mức cao và nguy cơ dịch xâm nhập vẫn tiếp tục hiện hữu. Dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác như cúm có thể kết hợp với nhau và gây ra nguy cơ dịch “chồng chéo” hay song dịch, đa dịch tiềm ẩn trong mùa Đông sắp tới và mùa Xuân năm sau.
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Dẫn tin từ tờ Bắc Kinh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cảnh báo về nguy cơ “song dịch”, “đa dịch” tiềm ẩn trong mùa Đông năm nay, nhấn mạnh sự cần thiết phải phòng chống cúm mùa khi bệnh cúm gia tăng ở các tỉnh phía Nam kể từ tháng 9 và mùa Đông đang đến gần, cùng nguy cơ Covid-19 từ nguồn nhập cảnh vẫn cao.
Cụ thể, theo cơ quan này, diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía Nam và Bắc Trung Quốc từ tháng 3 đến nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, trong khi diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía Nam tăng đáng kể từ tháng 9. Hiện tại, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn ở mức cao và nguy cơ dịch xâm nhập vẫn tiếp tục hiện hữu. Dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác như cúm có thể kết hợp với nhau và gây ra nguy cơ dịch “chồng chéo” hay song dịch, đa dịch tiềm ẩn trong mùa Đông sắp tới và mùa Xuân năm sau.
Một loạt các biện pháp sẽ được Trung Quốc thực hiện trong mùa Đông tới, bao gồm tăng cường cơ chế giám sát và cảnh báo sớm, tiêm chủng phòng cúm cho các nhóm đối tượng trọng điểm, đẩy mạnh phòng chống đa dịch bệnh, tiêu chuẩn hóa xử lý dịch bệnh...
Mặc dù tỷ lệ bùng phát cúm vẫn ở mức tương đối thấp ở Trung Quốc trong mùa cúm 2020-2021, song các cụm dịch cúm vẫn xảy ra ở trường học, cơ sở chăm sóc trẻ em và các địa điểm trọng điểm khác. Cơ quan y tế nước này đã kêu gọi các cơ sở chăm sóc trẻ em, trường học và viện dưỡng lão phát hiện, báo cáo và xử lý sớm các trường hợp mắc bệnh tập trung.
Bên cạnh đó, việc tiêm phòng cúm sẽ được đẩy mạnh một cách có trật tự trong nhân viên y tế, những người tham gia các hoạt động quy mô lớn, nhân viên tại các viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc trẻ em và trường học, cũng như người già, trẻ em và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính.
Hồi cuối tuần trước, một đợt không khí lạnh sớm đã khiến nhiệt độ giảm đột ngột trên phạm vi rộng lớn khắp đất nước Trung Quốc. Nhiệt độ ở Bắc Kinh cũng đã giảm xuống dưới 0 độ vào sáng 17/10, mức thấp nhất cùng kỳ trong 52 năm qua.