Cảnh báo nguy cơ dịch 'chồng chéo' hay song dịch, đa dịch tiềm ẩn trong mùa Đông sắp tới và mùa Xuân năm sau

Dẫn tin từ tờ Bắc Kinh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cảnh báo về nguy cơ “song dịch”, “đa dịch” tiềm ẩn trong mùa Đông năm nay, nhấn mạnh sự cần thiết phải phòng chống cúm mùa khi bệnh cúm gia tăng ở các tỉnh phía Nam kể từ tháng 9 và mùa Đông đang đến gần, cùng nguy cơ Covid-19 từ nguồn nhập cảnh vẫn cao.

Cụ thể, theo cơ quan này, diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía Nam và Bắc Trung Quốc từ tháng 3 đến nay cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, trong khi diễn biến dịch cúm ở các tỉnh phía Nam tăng đáng kể từ tháng 9. Hiện tại, đại dịch Covid-19 trên toàn cầu vẫn ở mức cao và nguy cơ dịch xâm nhập vẫn tiếp tục hiện hữu. Dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác như cúm có thể kết hợp với nhau và gây ra nguy cơ dịch “chồng chéo” hay song dịch, đa dịch tiềm ẩn trong mùa Đông sắp tới và mùa Xuân năm sau.