AstraZeneca phát hiện điều 'nghịch lý' từ một sai sót trong quá trình nghiên cứu: Tiêm 1/2 liều lượng cần thiết theo quy định bất ngờ có tác dụng thần kỳ?

Thế giới 04/11/2021 08:34

Một số tình nguyện viên chỉ được tiêm một nửa liều lượng cần thiết theo quy định, đến mũi 2 mới được tiêm đủ liều. Tuy nhiên, kết quả lại bất ngờ cho thấy những tình nguyện viên có lượng kháng thể cao hơn so với những người tiêm đủ liều lượng ở cả 2 mũi AstraZeneca.

Mới đây, theo một nghiên cứu của Northwestern Medicine về vaccine phong COVID-19, trong quá trình thử nghiệm vaccine của Đại học Oxford đã xảy ra sai sót. Tuy nhiên sự sai sót này bất ngờ dẫn đến phát hiện mới cho các nhà khoa học.

Khi thử nghiệm trên người, một số tình nguyện viên chỉ được tiêm một nửa liều lượng cần thiết theo quy định, đến mũi 2 mới được tiêm đủ liều. Tuy nhiên, kết quả lại bất ngờ cho thấy những tình nguyện viên có lượng kháng thể cao hơn so với những người tiêm đủ liều lượng ở cả 2 mũi.

AstraZeneca 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thử nghiệm của AstraZeneca, nhóm chỉ được tiêm 50% liều thuốc có thời gian chờ tiêm mũi tiếp theo dài hơn. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra với thí nghiệm của Northwestern.

AstraZeneca 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, các nhà khoa học từ Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern đã thử nghiệm tác dụng của vaccine trên chuột và phát hiện ra rằng khi tiêm mũi đầu tiên với liều thấp, sau đó là mũi 2 đủ liều lượng sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của vaccine. 

Nghiên cứu của Northwestern không sử dụng AstraZeneca mà là vaccine adenovirus serotype 5 - CanSino (Trung Quốc) và Sputnik V (Nga), nhưng kết quả vẫn tương tự. Việc tiêm thuốc như trên giúp chuột tạo ra nhiều tế bào T hơn, từ đó phát triển các phản ứng miễn dịch mạnh hơn chống lại virus.

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Từ khóa:   AstraZeneca tiêm vắc xin caccine COVID-19

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