Nghe có vẻ SỐC, nhưng theo các nhà khoa học thì nghiên cứu cho thấy những người mới khỏi cảm lạnh có sự gia tăng tế bào T trong cơ thể, điều này có thể cung cấp sự bảo vệ chống lại một loạt các coronavirus.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tờ The Sun mới đây, những người mắc cảm lạnh thông thường gần đây có thể sẽ có sức đề kháng chống lại COVID-19 tốt hơn.

Họ phát hiện 58 người chưa bao giờ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tất cả những người này đều có sự gia tăng tế bào T trong cơ thể.

Để hoàn thnahf quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học tại Đại học College London (Anh) đã theo dõi hơn 750 nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19.

Qua đó, chuyên gia khẳng định "việc từng bị cảm lạnh thông thường có thể có lợi thế trong việc chống lại virus".

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Leo Swadling giải thích: "Sự tồn tại của các tế bào T tạo nên sự cân bằng có lợi cho hệ thống miễn dịch trong việc loại bỏ virus trước khi nó có thể bắt đầu tái tạo".

Nghiên cứu cũng nêu rõ, trong số các nhân viên y tế của cuộc thử nghiệm, một số người đã trải qua một đợt nhiễm COVID-19 ở mức độ siêu thấp mà không được phát hiện bằng các xét nghiệm thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Swadling gọi tình trạng này là "nhiễm trùng thất bại ", khác với nhiễm COVID-19 không triệu chứng hoặc nhiễm bệnh nhẹ/nặng.

Nhưng các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng không phải tất cả các lần cảm lạnh thông thường đều có thể cung cấp khả năng bảo vệ - vì một số trường hợp cảm lạnh là do một dạng coronavirus khác gây ra.

Nhưng trong một số trường hợp, cùng với vaccine, việc nhiễm cảm lạnh có thể cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Mala Maini, đồng tác giả nghiên cứu, người làm việc tại Đại học College London, cho biết: "Các tế bào T nhận diện được bộ máy nhân lên của virus sẽ cung cấp thêm một lớp bảo vệ" bên cạnh lớp bảo vệ của các loại vaccine có hiệu quả cao hiện có".

Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng dữ liệu này có thể đặt nền móng cho một loại vaccine mới có thể cung cấp khả năng miễn dịch chống lại tất cả các coronavirus.