Tin vui trong điều trị COVID-19: Nga tiếp tục thử nghiệm thêm 2 loại vaccine mới, dạng xịt mũi hứa hẹn mang lại hiệu quả đáng mong đợi

Thế giới 18/11/2021 08:34

Hiện nay, Nga có hai loại vaccine COVID-19 khác đang được thử nghiệm tiền lâm sàng theo các nền tảng khác nhau, song đều hướng tới một nguyên tắc hoạt động tương tự như Sputnik-V.

Dẫn tin từ VOV - Moscow, ngày 17/11, trong cuộc họp về phát triển công nghệ di truyền do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, Bộ Y tế Nga cho biết, Nga đang thử nghiệm tiền lâm sàng hai loại vaccine mới ngừa COVID-19.

Cụ thể, có mặt tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết, Bộ Y tế đang phát triển song song một số loại vaccine. Hiện nay, Nga có hai loại vaccine khác đang được thử nghiệm tiền lâm sàng theo các nền tảng khác nhau, song đều hướng tới một nguyên tắc hoạt động tương tự như Sputnik-V.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Phó Thủ tướng Tatyana Golikova đã kêu gọi tất cả người dân Nga đi tiêm phòng, nhấn mạnh tất cả các vaccine đã được cấp phép tại Nga đều an toàn và hiệu quả.

Vào cuối tháng 10, công ty dược phẩm "Generium" đã nộp đơn đăng ký thử nghiệm lâm sàng cho vaccine Sputnik-V dạng xịt mũi. Vaccine dạng này được dung nạp dễ hơn so với vaccine thông thường và hiệu quả không thua kém so với vaccine truyền thống tiêm bắp.

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Ảnh minh họa: Internet

Ông Alexander Ginzburg - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học quốc gia mang tên Gamaley cho biết vaccine dạng xịt mũi không có tác dụng phụ nào.

Hiện có 5 loại vaccine đã được đăng ký lưu hành tại Nga gồm Sputnik V, Sputnik-Light, EpiVacCorona, EpiVacCorona-N và KoviVak.

 

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Từ khóa:   COVID-19 vaccine Nga thử nghiệm vaccine mới

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