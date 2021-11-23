Loạt phát minh 'không tưởng' nhưng hứa hẹn tương lai 'chặn đứng' COVID-19: Kẹo cao su 'gài bẫy' SARS-CoV-2

Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết một loại kẹo cao su đang thử nghiệm của họ có thể giúp hạn chế nguy cơ lây lan virus.

Mới đây, một bài đăng trên tạp chí khoa học Molecular Therapy đã gây chấn động dư luận khi các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một sáng chế đột phá mới có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19 .

Trong các thí nghiệm trong ống nghiệm sử dụng mẫu nước bọt và và dịch hầu họng của những người bị nhiễm COVID-19, các phần tử vi rus đã tự gắn vào "thụ thể" ACE2 trong kẹo cao su. Kết quả là tải lượng virus trong các mẫu thử nghiệm đã giảm hơn 95%, nhóm nghiên cứu cho biết.

Theo đó, kẹo cao su này có chứa một loại protein có khả năng gài "bẫy" các hạt coronavirus, qua đó, có thể hạn chế số lượng virus trong nước bọt. Kết quả là giúp hạn chế nguy cơ lây lan virus khi những người bị nhiễm bệnh đang nói chuyện, thở hoặc ho.

Đáng chú ý hơn khi loại kẹo cao su này có cảm giác và mùi vị giống như kẹo cao su thông thường, có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường và việc nhai kẹo không làm hỏng các phân tử protein ACE2.

Các nhà nghiên cứu tiết lộ: "Việc sử dụng kẹo cao su để giảm tải lượng virus trong nước bọt sẽ hỗ trợ vaccine trong phòng chống dịch và sẽ đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa có vaccine".

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Reuters đưa tin, hồi tháng 8, một trường đại học Mexico cho biết họ đã sáng chế một loại khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) nói họ đã sáng chế khẩu trang này bằng cách sử dụng các lớp nano bạc và đồng.

UNAM gọi loại khẩu trang kháng khuẩn ba lớp này là SakCu; Sak có nghĩa là bạc trong ngữ hệ Maya và Cu là ký hiệu của đồng trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học.

Để thử nghiệm mặt nạ SakCu, các nhà nghiên cứu đã lấy dịch chứa virus từ những bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Juarez ở Mexico. Sau đó, họ nhỏ dịch này lên lớp nano bạc và đồng được đặt trong polypropylene.

UNAM nói rằng nếu nồng độ virus cao, virus biến mất hơn 80% trong khoảng 8 giờ; nếu nồng độ virus thấp, trong hai giờ, không còn RNA nào của virus được phát hiện.

Ảnh minh họa: Internet

Trường đại học cho biết: "Khi tiếp xúc với lớp nano bạc-đồng, màng SARS-CoV-2 bị vỡ và RNA của nó bị phá hủy. Vì vậy, ngay cả khi SakCu bị vứt ra ngoài môi trường sai cách, điều đó cũng không phải vấn đề vì SakCu không còn bị nhiễm virus như các mặt nạ khác".

Khẩu trang SakCu có thể tái sử dụng và có thể được rửa sạch đến 10 lần mà không làm mất đi tính chất diệt khuẩn của nó.