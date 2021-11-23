Loạt phát minh 'không tưởng' nhưng hứa hẹn tương lai 'chặn đứng' COVID-19: Kẹo cao su 'gài bẫy' SARS-CoV-2

Thế giới 23/11/2021 15:25

Nhóm nghiên cứu cho biết một loại kẹo cao su đang thử nghiệm của họ có thể giúp hạn chế nguy cơ lây lan virus gây bệnh COVID-19.

Mới đây, một bài đăng trên tạp chí khoa học Molecular Therapy đã gây chấn động dư luận khi các nhà khoa học Mỹ vừa công bố một sáng chế đột phá mới có thể giúp hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Cụ thể, nhóm nghiên cứu từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) cho biết một loại kẹo cao su đang thử nghiệm của họ có thể giúp hạn chế nguy cơ lây lan virus.

Theo đó, kẹo cao su này có chứa một loại protein có khả năng gài "bẫy" các hạt coronavirus, qua đó, có thể hạn chế số lượng virus trong nước bọt. Kết quả là giúp hạn chế nguy cơ lây lan virus khi những người bị nhiễm bệnh đang nói chuyện, thở hoặc ho.

Trong các thí nghiệm trong ống nghiệm sử dụng mẫu nước bọt và và dịch hầu họng của những người bị nhiễm COVID-19, các phần tử virus đã tự gắn vào "thụ thể" ACE2 trong kẹo cao su. Kết quả là tải lượng virus trong các mẫu thử nghiệm đã giảm hơn 95%, nhóm nghiên cứu cho biết.

Đáng chú ý hơn khi loại kẹo cao su này có cảm giác và mùi vị giống như kẹo cao su thông thường, có thể bảo quản trong nhiều năm ở nhiệt độ bình thường và việc nhai kẹo không làm hỏng các phân tử protein ACE2.

Các nhà nghiên cứu tiết lộ: "Việc sử dụng kẹo cao su để giảm tải lượng virus trong nước bọt sẽ hỗ trợ vaccine trong phòng chống dịch và sẽ đặc biệt hữu ích ở những quốc gia chưa có vaccine".

COVID-19 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Reuters đưa tin, hồi tháng 8, một trường đại học Mexico cho biết họ đã sáng chế một loại khẩu trang có khả năng vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) nói họ đã sáng chế khẩu trang này bằng cách sử dụng các lớp nano bạc và đồng.

UNAM gọi loại khẩu trang kháng khuẩn ba lớp này là SakCu; Sak có nghĩa là bạc trong ngữ hệ Maya và Cu là ký hiệu của đồng trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học.

Để thử nghiệm mặt nạ SakCu, các nhà nghiên cứu đã lấy dịch chứa virus từ những bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Bệnh viện Juarez ở Mexico. Sau đó, họ nhỏ dịch này lên lớp nano bạc và đồng được đặt trong polypropylene.

UNAM nói rằng nếu nồng độ virus cao, virus biến mất hơn 80% trong khoảng 8 giờ; nếu nồng độ virus thấp, trong hai giờ, không còn RNA nào của virus được phát hiện.

COVID-19 2
Ảnh minh họa: Internet

Trường đại học cho biết: "Khi tiếp xúc với lớp nano bạc-đồng, màng SARS-CoV-2 bị vỡ và RNA của nó bị phá hủy. Vì vậy, ngay cả khi SakCu bị vứt ra ngoài môi trường sai cách, điều đó cũng không phải vấn đề vì SakCu không còn bị nhiễm virus như các mặt nạ khác".

Khẩu trang SakCu có thể tái sử dụng và có thể được rửa sạch đến 10 lần mà không làm mất đi tính chất diệt khuẩn của nó.

Thông tin gây SỐC về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở 'ổ dịch' Vũ Hán: Giới tính đã THAY ĐỔI, mốc thời gian ghi nhận cũng có BIẾN CHUYỂN

Thông tin gây SỐC về ca mắc COVID-19 đầu tiên ở 'ổ dịch' Vũ Hán: Giới tính đã THAY ĐỔI, mốc thời gian ghi nhận cũng có BIẾN CHUYỂN

Việc tìm ra ca mắc Covid-19 đầu tiên ở khu chợ Vũ Hán cộng thêm những phân tích về các trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên khác trong thành phố đã củng cố giả thuyết virus SARS-CoV-2 lây từ động vật sang người thay vì giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 kẹo cao su chống COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 8 giờ 0 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích