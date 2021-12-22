Cùng hôm đó là sự mất tích của Lưu Đại và Lưu Lục. Sau khi nhận được tin báo từ gia đình họ Lưu, cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra bí mật, họ phát hiện điểm bất thường trong mối quan hệ của Lưu Đại, Lưu Lục và Tô Hồng, một manh mối quan quan trọng của vụ án.

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2010, tại thôn Bột Hải, thành phố An Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc,, một người hàng xóm phát hiện nhà Tô Hồng có những biểu hiện khác ngày bình thường, cửa không khóa, đèn không mở.

Họ đã đến nhà Tô Hồng để khám xét thì phát hiện nhà cô ta có một căn tầng hầm bí mật tại nhà. Qua quá trình điều tra khám xét của cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể của anh em họ Lưu và thêm một thi thể của nữ giới đã bị chia thành nhiều phần tại hầm nhà Tô Hồng.

Theo xét nghiệm ADN, thi thể này chính là chị Lý - con dâu nhà họ Tô mất tích không rõ nguyên nhân cách đây 5 năm. Lý chính là em dâu của Tô Hồng.

Tại sao thi thể của ba người lại ở trong tầng hầm nhà Tô Hồng? Ngay lập tức thị đã được đưa về công an thành phố An Ninh để điều tra.

Sau khi bị bắt, Tô Hồng đã thành thật khai báo với cơ quan chức năng về mọi việc. Và nguyên nhân khiến cô từ một người hiền lành trở thành một ác quỷ đã được phơi bày.

Cuộc hôn nhân đầy bi kịch

Tô Hồng vốn là một cô gái xinh đẹp, hiền lành đảm đang. Năm 1994, cô ấy kết hôn cùng Thanh Sáp, bạn học hồi cấp 2. Hai người chung sống được khoảng một tháng thì cô phát hiện ra chồng mình có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Không thể chấp nhận được việc mình bị lừa dối, Hồng đã dọn về nhà mẹ đẻ với hi vọng chồng có thể suy nghĩ lại và quay về vun đắp gia đình.

Cũng từ đó mỗi khi nghe thấy tin người trong làng có vấn đề gì liên quan đến cuộc sống hôn nhân, Hồng đều phản ứng khá giữ dội.

Một sự trùng hợp xảy ra với gia đình cô khi cuộc sống hôn nhân của em gái cô cũng trục trặc, cô ấy một mực đòi ly hôn chồng. Thế là khi em rể đến nhà Tô Hồng, cô liền cầm vỏ chai bia thủy tinh giáng một đòn chí mạng lên đầu hắn, y đã tử vong tạ chỗ, lúc này cô mới bất giác nhận ra mình đã giết người.

Và cha cô sau khi biết được việc con mình đã giết người, sợ con bị bắt nên đã che dấu bằng cách lôi thi thể con rể ra ngoài để tiêu hủy bằng cách dùng xăng để đốt. Việc làm của cha con ông ta hết sức gọn gàng, không một ai trong làng có thể phát hiện ra bất cứ dấu vết gì để tố giác.

Mọi chuyện được một thời gian thì lại đến chuyện của gia đình em trai Hồng, khi chị Lý vợ anh ta có người đàn ông khác. Chuyện xấu liên tiếp xảy đến với gia đình cô, khiến Tô Hồng cảm thấy vô cùng chán nản, khủng hoảng tâm lý ngày càng trầm trọng.

Tháng 11 năm 2005, cô Lý có quay lại nhà họ Tô để đòi lại số tiền hơn một vạn NDT mà cô đã tích được, nhưng số tiền đó đã bị Tô Hồng tiêu hết. Vì lý do đó mà giữa 2 người đã xảy ra một trận cãi vã lớn, không kiềm chế được Hồng đã dùng điện để giết chết em dâu, phân chia thành nhiều phần rồi đem xuống tầng hầm nhà mình để giấu.

Sau đó cô dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, nhận trách nhiệm nuôi dạy con của em mình, nhưng hoàn cảnh thật bi kịch khi hai đứa trẻ lại mắc bệnh hiểm nghèo, tốn rất nhiều tiền để chữa chạy. Tô Hồng đã phải xoay sở ở rất nhiều nơi với mong muốn cháu mình sẽ bình phục.

Hai anh em nhà họ Lưu trong làng vốn luôn để ý, thèm khát Tô Hồng. Biết cô ấy nuôi cháu bệnh tật cần tiêu nhiều tiền nên họ sẵn sàng cho vay, nhiều lần hai người tìm đến cô yêu cầu trả bằng thân xác. Khi Tô Hồng không đồng ý, họ đã cưỡng bức cô để thỏa mãn chính bản thân, vì nuôi cháu nên cô đành câm nín chịu đựng. Hai người kia thấy Tô Hồng không có phản ứng gì nên ngày càng làm quá, gây tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác cô.

Nỗi hận trong lòng ngày càng lớn, đợi đến khi bệnh tình của cháu đã khỏi, cô đã lên kế hoạch để lừa hai anh em Lưu uống thuốc ngủ, rồi lôi xác hai người xuống tầng hầm nhà mình giấu cùng với thi thể em dâu.

Khi sự việc bị bại lộ, dân làng không một ai tin Tô Hồng là kẻ giết người, 4 mạng người đã ra đi mãi mãi dưới tay một người phụ nữ. Vào ngày 10 tháng 2 năm 2012, Tô Hồng đã bị tòa tuyên án tử hình.