Sốc: 6 chị em ruột cùng tổ chức đám cưới với 6 anh em ruột khiến nhiều người ngạc nhiên

Dự định sau đám cưới này, 6 cặp đôi sẽ về sống chung dưới một mái nhà.

Đám cưới tổ chức chung không còn là điều lạ lẫm nữa, tuy nhiên tại Pakistan mới đây, câu chuyện đám cưới giữa 6 cô dâu và 6 chú rể đều là chị em ruột và anh em ruột của nhau đã nhận được sự chú ý lớn của cộng động mạng.

Được biết đám cưới này được tổ chức hôm 14/12 vừa qua tại thành phố Multan, thuộc tỉnh Punjab, Pakistan. Vì có tới 6 cặp đôi cùng tổ chức đám cưới nên không khí vô cùng náo nhiệt và nhận được sự chú ý lớn.

Theo hình ảnh chụp lại cho thấy, cả 6 cô dâu là chị em ruột của nhau cùng mặc trang phục cưới truyền thống màu đỏ gần như giống hệt nhau, đeo trang sức lộng lẫy khắp người. Trong khi đó, 6 chú rể cũng là anh em ruột của nhau, mặc trang phục cưới gần giống nhau, đội khăn và đeo vòng cổ bằng hoa. Theo báo chí địa phương, 6 cô dâu còn có họ hàng với 6 chú rể, 2 bên gia đình đều quen biết và thân thiết với nhau.

Bố của 6 chú rể cho biết, việc tổ chức 6 đám cưới cùng trong một ngày như thế này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, giảm gánh nặng tài chính cho nhà trai, đồng thời cũng giúp các cặp đôi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Dự định sau đám cưới này, 6 cặp đôi sẽ về sống chung dưới một mái nhà.

Các khách mời đến tham dự đám cưới này đều vô cùng bất ngờ khi biết về mối quan hệ khăng khít giữa 6 cô dâu với 6 chú rể, đồng thời chúc phúc cho họ ở bên nhau dài lâu.

Phát hiện sinh vật lạ trong máy giặt, người phụ nữ rón rén kiểm tra thì tá hỏa vì phát hiện điều ngoài sức tưởng tượng Theo đó trong lúc cô này đang giặt quần áo thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu gào phát ra từ trong máy giặt. Linh cảm thấy điều bất thường, cô này đã cho dừng ngay máy giặt để mở ra kiểm tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-6-chi-em-ruot-cung-to-chuc-dam-cuoi-voi-6-anh-em-ruot-khien-nhieu-nguoi-ngac-nhien-442389.html