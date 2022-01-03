Người theo đạo Hindu từ Ấn Độ, Hoa Kỳ, UAE cầu nguyện tại đền Maharaja Paramhans Ji mandir 100 năm tuổi ở Pakistan

Đền hindu và 'chánh điện' của Paramhans Ji ở làng Teri, quận Karak của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã được sửa chữa quy mô lớn vào năm ngoái sau khi nó bị phá hủy bởi một đám đông quá khích vào năm 2020 khiến toàn cầu lên án.

Hôm thứ bảy, hơn 200 người hành hương theo đạo Hindu từ Ấn Độ, Mỹ và vùng Vịnh đã cầu nguyện tại đền Maharaja Paramhans Ji mandir 100 năm tuổi đã được tân trang lại ở Tây Bắc Pakistan, trong khi đó lực lượng an ninh được triển khai chặt chẽ với 600 nhân viên.

Các quan chức cho biết các tín đồ theo đạo hindu người Ấn Độ đã vượt qua cửa biên giới Wagah gần Lahore và được các nhân viên vũ trang hộ tống đến ngôi đền.

Đoàn người theo đạo Hindu gồm gần 200 tín đồ đến từ Ấn Độ, 15 người đến từ Dubai, số còn lại đến từ Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh khác.

Chương trình do Hội đồng Ấn Độ giáo Pakistan phối hợp với Hãng hàng không quốc tế Pakistan tổ chức.

Vào ngày này, đài tưởng niệm và làng Teri nói chung đã được tăng cường với 600 người từ Lực lượng Kiểm lâm, Tình báo và An ninh Sân bay bảo vệ, dẫn đầu là một viên chức cảnh sát cấp cao chỉ huy.

Các quan chức của Hội đồng Ấn Độ giáo cho biết các nghi lễ sẽ diễn ra suốt đêm đến chiều ngày Chủ nhật.

'Hujras (những căn phòng để khách nghỉ ngơi trong nhiều ngôi nhà ở Bắc Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan)' hoặc các phòng tiếp tân ngoài trời đã được đổi thành nơi dừng chân cho những người hành hương.

Các khu chợ gần ngôi đền tấp nập khách du lịch và những đứa trẻ trong đạo Hindu được chụp ảnh đang chơi bóng gậy với những trẻ em địa phương.

Phụ trách về các vấn đề pháp lý, là người trong cộng đồng Ấn Độ giáo ông Rohit Kumar đã khen ngợi chính phủ Pakistan về việc sắp xếp và các công việc sửa chữa đền.

Ông nói: “Những lời cầu nguyện hôm nay tại mandir của các tín đồ Hindu đến từ Ấn Độ là một thông điệp tích cực cho Ấn Độ, nhằm thúc đẩy hòa bình và hòa hợp tôn giáo trong khu vực”.

Hội đồng Ấn Độ giáo Pakistan đã thúc đẩy sáng kiến ​​dưới hình thức “du lịch tín ngưỡng”.

Bậc thầy yoga giấc ngộ Maharaaj Paramhans Ji qua đời tại làng Teri vào năm 1919.

Một đám đông của hội các giáo sĩ Hồi Giáo Jamiat Ulema-i- Islam-Fazl (JUI-F) đã phá hoại 'chánh điện' vào ngày 30 tháng 12 năm 2020. Ngôi đền cũng đã bị phá bỏ vào năm 1997.

Chính quyền tỉnh đã cải tạo nó sau khi thu hồi 33 triệu rupee từ đám đông JUI-F.

Theo timesnownews