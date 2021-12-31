'Ổ dịch' Omicron 'đáng gờm' nhất trên thế giới tuyên bố vượt qua đỉnh dịch, xóa bỏ lệnh giới nghiêm

Thế giới 31/12/2021 15:59

Trong một báo cáo của WHO, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đặt ra nguy cơ rất cao trên phạm vi toàn cầu khi có một số bằng chứng cho thấy biến thể này có khả năng "lẩn tránh" hàng rào kháng thể vaccine tạo ra.

Theo SCMP, ngày 30/12, Chính phủ Nam Phi đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm từ nửa đêm tới 4 giờ sáng, dựa trên đánh giá cho rằng quốc gia này đã qua đỉnh dịch của làn sóng thứ tư dưới tác động của biến thể Omicron.

Omicron 1
Ảnh minh họa: Internet

"Tất cả những dữ liệu cho thấy Nam Phi có thể đã qua đỉnh dịch của làn sóng thứ tư trên quy mô toàn quốc", thông cáo được Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Nam Phi, ông Mondli Gungubele, đưa ra sau các cuộc họp của Hội đồng quốc gia phòng, chống COVID-19 (NCCC) và Hội đồng điều phối của Tổng thống (PCC).

Omicron 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, giới chức trách Nam Phi cũng quyết định nới lỏng một số quy định trong phòng chống dịch. Số người được phép tụ tập trong nhà hiện nay tăng từ 750 lên 1.000 người trong khi số người được phép tụ tập ngoài trời vẫn là 2.000. Các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn hợp pháp được phép hoạt động sau 23 giờ. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng vẫn là một yêu cầu bắt buộc và việc không chấp hành quy định này vẫn là một hành vi phạm tội.

Với gần 3,5 triệu ca nhiễm và 91.000 ca tử vong vì COVID-19, Nam Phi là nước bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi đại dịch ở châu Phi xét trên cả hai tiêu chí. Omicron với hàng chục đột biến lần đầu tiên được phát hiện tại Botswana và Nam Phi vào cuối tháng 11. Chủng virus này lây lan mạnh và nhanh chóng trở thành biến chủng thống trị tại Nam Phi, đẩy số ca mắc mới vượt ngưỡng 23.000 ca/ngày hồi giữa tháng này. Nhưng trong tuần qua, mức lây nhiễm giảm xuống chỉ còn dưới 11.500 ca/ngày.

Trước đó, theo TTXVN, trong một báo cáo của WHO, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đặt ra nguy cơ rất cao trên phạm vi toàn cầu khi có một số bằng chứng cho thấy biến thể này có khả năng "lẩn tránh" hàng rào kháng thể vaccine tạo ra trong khi giới chuyên gia chưa có nhiều dữ liệu lâm sàng về độc lực của nó.

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Mặc dù quyết định này đang chờ các quan chức y tế cấp cao phê duyệt chính thức, nhưng được Thủ tướng nước này nhanh chóng hoan nghênh, kêu gọi người dân nên tiêm liều thứ tư càng sớm càng tốt vì lo ngại biến chủng Omicron.

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Từ khóa:   Omicron biến chủng Omicron COVID-19 Nam Phi

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