Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19

Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

Dẫn tin từ trang Reuters, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố báo cáo về 43 ca nhiễm biến thể Omicron ở hơn 20 bang của nước này.

Đáng chú ý, trong số đó có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Báo cáo của CDC cũng cho biết hầu hết các bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ như ho, nghẹt mũi. Một người đã phải nằm viện khoảng 2 ngày. Các triệu chứng khác hiếm gặp hơn bao gồm buồn nôn hoặc nôn, thở gấp hoặc khó thở, tiêu chảy, mất vị giác hoặc khứu giác.

CDC nhấn mạnh triệu chứng cũng sẽ nhẹ hơn những người đã tiêm chủng hoặc từng mắc COVID-19 trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia y tế, biến thể Omicron được phát hiện ở miền Nam châu Phi vào giữa tháng 11. Tại Mỹ, ca nhiễm Omicron đầu tiên được ghi nhận vào ngày 1/12, là một người đã tiêm đủ liều từng đến Nam Phi.

Biến thể Delta hiện vẫn chiếm hơn 99% số ca bệnh ở Mỹ. Nhưng các báo cáo từ Nam Phi cho thấy biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao.

Ngay cả khi hầu hết các ca bệnh đều chỉ có triệu chứng nhẹ, thì sự xuất hiện của biến thể dễ lây lan cũng có thể dẫn đến tình trạng quá tải của hệ thống y tế.

Một bài viết trên Bloomberg đưa tin, ông Hiroshi Nishiura - giáo sư về y tế và khoa học môi trường tại Đại học Kyoto, chuyên về mô hình toán học các bệnh truyền nhiễm và là cố vấn của Bộ Y tế Nhật, đã phân tích dữ liệu về bộ gien của các ca mắc Covid-19 tại tỉnh Gauteng, Nam Phi từ tháng 9 tới 26/11.

Trình bày tại cuộc họp của ban cố vấn Bộ Y tế Nhật hôm 8/12, ông Nishiura cho biết: "Biến thể Omicron truyền nhiễm cao hơn, tránh được miễn dịch được xây dựng tự nhiên và thông qua vắc xin nhiều hơn".

Nghiên cứu của ông Nishiura chưa được bình duyệt và xuất bản trên tạp chí khoa học. Tuy nhiên, phân tích mới được thực hiện bằng phương pháp tương tự mà ông đã sử dụng trong cuộc nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Eurosurveillance.

Chuyên gia y tế 'chạy đua' tìm hiểu về Omicron: 'Kẻ hủy diệt' lây lan nhanh gấp 4,2 lần so với Delta Hàng trăm nhà nghiên cứu trên toàn cầu đã chạy đua để tìm hiểu về biến thể mới Omicron. Đây là chủng khác biệt nhất trong số 5 biến thể đáng lo ngại được WHO nhận diện kể từ khi đại dịch bắt đầu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-lieu-gay-soc-ve-suc-tan-pha-cua-bien-the-omicron-doi-voi-nguoi-da-tiem-vaccine-covid-19-440995.html