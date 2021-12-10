Trẻ em có phản ứng miễn dịch mạnh hơn với vaccine COVID-19, có cần tiêm mũi ba không?

Một số chuyên gia y tế và chuyên gia về vaccine cho biết, còn quá sớm để biết liệu trẻ em có cần tiêm nhắc lại mũi thứ ba vaccine COVID-19 hay không.

Dẫn tin từ NBC NEWS, ngày 8/12, Pfizer và BioNTech thông báo kết quả phòng thí nghiệm cho thấy vaccine 2 liều ban đầu có thể không đủ để ngăn ngừa lây nhiễm, mặc dù vẫn có thể bảo vệ khỏi bệnh nặng. Tuy nhiên, tiêm mũi nhắc lại dường như cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại biến thể Omicron. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế và chuyên gia về vaccine cho biết, còn quá sớm để biết liệu trẻ em có cần tiêm nhắc lại hay không.

Cụ thể, theo Tiến sĩ Peter Hotez, hiệu trưởng Trường Y học Nhiệt đới Quốc gia tại Đại học Y Baylor (Mỹ) và là đồng giám đốc Trung tâm Phát triển Vaccine của Bệnh viện Nhi Texas: “Trẻ em có phản ứng miễn dịch mạnh hơn nói chung với vaccine, ít nhất là trong thời gian đầu. Sau khi tiêm liều thứ 2, hy vọng chúng vẫn có thể đạt được phản ứng miễn dịch với vaccine khá tốt. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn rất nhiều điều chưa biết và mũi tăng cường có cần thiết hay không có thể thì vẫn đang được nghiên cứu”. Ảnh minh họa: Internet Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính phủ Mỹ, cho biết có khả năng trẻ em từ 12 - 15 tuổi sẽ cần tiêm nhắc lại, nhưng có thể không cần thiết. Trẻ em trong độ tuổi này có hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và những thanh thiếu niên khỏe mạnh có phản ứng miễn dịch tốt hơn và mạnh hơn nhiều so với người lớn tuổi. Không có điều gì gây ngạc nhiên nếu khả năng bảo vệ của vaccine kéo dài hơn 6 tháng ở những người này.

Trước đó, Pfizer đã xin các cơ quan quản lý liên bang cấp phép cho mũi tiêm thứ 3 của mình cho thanh niên 16 và 17 tuổi. Tiến sĩ Simon Li, Phó giáo sư nhi khoa tại Đại học Rutgers, nhà điều tra chính trong thử nghiệm lâm sàng vaccine Pfizer cho trẻ em, cho biết: “Rõ ràng tiêm chủng là một phương pháp tuyệt vời để chuẩn bị và ngăn ngừa mắc COVID-19 nghiêm trọng. Đối với mọi biến thể xuất hiện đều là như vậy. Và tôi sẽ rất sốc nếu hiệu quả đó không đúng với trường hợp của biến thể Omicron”. Ảnh minh họa: Internet Hiện, tại Việt Nam đang triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho đối tượng dưới 18 tuổi. Trả lời trên VietNamNet, Tiến sĩ Phạm Quang Thái, Trưởng văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, khuyến cáo trẻ 12-17 tuổi cần được theo dõi sát sao hơn người lớn khi tiêm chủng, bởi đây là lứa tuổi có những xáo trộn về tâm sinh lý, hormone. Những xáo trộn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của buổi tiêm, trong đó yếu tố tâm lý tác động lớn đến phản ứng của cơ thể với vaccine. "Do đó, các hướng dẫn liên quan tới tiêm chủng trẻ em đều cho phép cha mẹ, người giám hộ có mặt trong buổi tiêm để hỗ trợ tốt nhất, trấn an tâm lý các cháu", ông Thái nói.

Biến chủng Omicron lây lan nhanh, 'tấn công' cả những người đã tiêm mũi tăng cường thứ ba Cả hai trường hợp mắc biến chủng Omicron đều đã tiêm mũi vaccine thứ ba. hai bệnh nhân đang hồi phục trong cơ sở cách ly tại Trung tâm Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm trong khi tất cả người tiếp xúc gần sẽ được cách ly 10 ngày tại các cơ sở chỉ định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-em-co-phan-ung-mien-dich-manh-hon-voi-vaccine-covid-19-co-can-tiem-mui-ba-khong-440863.html