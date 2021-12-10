Cả hai trường hợp mắc biến chủng Omicron đều đã tiêm mũi vaccine thứ ba. hai bệnh nhân đang hồi phục trong cơ sở cách ly tại Trung tâm Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm trong khi tất cả người tiếp xúc gần sẽ được cách ly 10 ngày tại các cơ sở chỉ định.

Theo Bloomberg, Bộ Y tế Singapore đã công bố hai trường hợp có xét nghiệm ban đầu cho thấy kết quả dương tính với biến chủng Omicron dù đã tiêm mũi vaccine tăng cường.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể,

- Trường hợp đầu tiên là nhân viên dịch vụ hành khách sân bay, 24 tuổi, có xét nghiệm ban đầu dương tính với biến chủng Omicron, nhiều khả năng sẽ là ca nhiễm cộng đồng đầu tiên với biến chủng mới ở Singapore, Bộ Y tế nước này cho biết trong tuyên bố đêm 9/12.

- Trường hợp thứ hai là một ca nhập cảnh, được phát hiện nhiễm biến chủng Omicron sau khi trở về từ Đức thông qua “Vaccinated Travel Lane” (tạm dịch: “Hành lang du lịch cho khách đã tiêm vaccine”) hôm 6/12.

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, cả hai trường hợp trên đều đã tiêm mũi vaccine thứ ba. Cả hai trường hợp nói trên đều đang hồi phục trong cơ sở cách ly tại Trung tâm Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm trong khi tất cả người tiếp xúc gần sẽ được cách ly 10 ngày tại các cơ sở chỉ định, Bộ Y tế Singapore cho biết.

Trước đó, theo Reuters, ngày 8/12, công ty BioNTech khẳng định một người tiêm đủ 3 mũi vaccine ngừa Covid-19 của đơn vị này phối hợp sản xuất cùng Pfizer sẽ được bảo vệ hiệu quả trước biến chủng Omicron.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bien-chung-omicron-lay-lan-nhanh-tan-cong-ca-nhung-nguoi-da-tiem-mui-tang-cuong-thu-ba-440841.html