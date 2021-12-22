Lo ngại sức 'công phá' của Omicron, một quốc gia khuyến khích người dân tiêm liều thứ 4 'càng sớm càng tốt'

Thế giới 22/12/2021 14:43

Mặc dù quyết định này đang chờ các quan chức y tế cấp cao phê duyệt chính thức, nhưng được Thủ tướng nước này nhanh chóng hoan nghênh, kêu gọi người dân nên tiêm liều thứ tư càng sớm càng tốt vì lo ngại biến chủng Omicron.

Một bài viết trên Bloomberg đưa tin, ông Hiroshi Nishiura - giáo sư về y tế và khoa học môi trường tại Đại học Kyoto, chuyên về mô hình toán học các bệnh truyền nhiễm và là cố vấn của Bộ Y tế Nhật, đã phân tích dữ liệu về bộ gien của các ca mắc Covid-19 tại tỉnh Gauteng, Nam Phi từ tháng 9 tới 26/11.

Trình bày tại cuộc họp của ban cố vấn Bộ Y tế Nhật hôm 8/12, ông Nishiura cho biết: "Biến thể Omicron truyền nhiễm cao hơn, tránh được miễn dịch được xây dựng tự nhiên và thông qua vắc xin nhiều hơn".

Omicron 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước sự "đe dọa" của biến chủng mới, theo nguồn tin từ Reuters, hôm qua (21/12), Israel thông báo rằng họ sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 mũi 4 cho những người trên 60 tuổi.

Một hội đồng chuyên gia của Bộ Y tế Israel khuyến nghị liều vaccine thứ tư là "tin tuyệt vời sẽ giúp chúng ta vượt qua làn sóng Omicron đang lan rộng khắp thế giới".

Mặc dù quyết định này đang chờ các quan chức y tế cấp cao phê duyệt chính thức, nhưng được Thủ tướng Israel Naftali Bennett nhanh chóng hoan nghênh, kêu gọi người Israel nên tiêm liều thứ tư càng sớm càng tốt.

Quyết định này được đưa ra sau khi Israel ghi nhận ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron. Một bệnh viện của Israel hôm 21/12 đã xác nhận ca tử vong này, cho biết người đàn ông mắc nhiều bệnh nền nghiêm trọng từ trước.

Omicron 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm 21/12, Bộ Y tế Israel cho biết có ít nhất 340 ca nhiễm biến thể Omicron ở Israel.

Trong tuần này, Israel đã mở rộng lệnh cấm đi lại, áp dụng thêm với các quốc gia như Mỹ, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Canada để cố gắng hạn chế sự lây lan của virus.

Văn phòng của Thủ tướng Israel Bennett cho biết họ cũng đã chấp thuận đề xuất giảm 50% số lượng nhân viên lĩnh vực công làm việc tại văn phòng để khuyến khích làm việc từ xa.

Và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã ra lệnh cho quân đội nước này chuẩn bị cho trường hợp 5.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày, văn phòng của ông Gantz cho biết.

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19

Số liệu gây SỐC về sức 'tàn phá' của biến thể Omicron đối với người đã tiêm vaccine COVID-19

Trong số 43 ca mắc COVID-19 mang biến thể Omicron, có đến 34 người đã tiêm vắc xin đủ liều (tương đương 79%). 14 người đã tiêm mũi tăng cường (tương đương 32%), nhưng có 5 người tiêm mũi tăng cường chưa đủ 14 ngày.

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Từ khóa:   Omicron  biến chủng Omicron COVID-19 tiêm vaccine COVID-19

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