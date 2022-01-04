Theo thông báo của giới truyền thông, một chiếc máy bay của British Airways chở khoảng 200 khách du lịch từ London đã sống sót sau một cơn sợ hãi giữa không trung sau khi chiếc máy bay đang bay ở độ cao hơn 10.600 m, kính chắn gió bất ngờ bị nứt do một tảng băng rơi từ một chiếc máy bay khác bay ở độ cao hơn nó 1.000 m va trúng.

Chiếc máy bay Boeing 777 đang bay ở độ cao hơn 10.600 m đang thực hiện hành trình từ London Gatwick đến San Jose ở Costa Rica vào ngày Giáng sinh thì vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra.

Tảng băng rơi từ một chiếc máy bay khác bay ở độ cao hơn 1.000 m khi máy bay đang bay ở độ cao khoảng 10.600 m. Nó làm nứt hoàn toàn tấm kính chắn gió dày 2 inch của máy bay, cái được chế tạo để chịu lực tác động mạnh và tương tự như kính chống đạn.

Máy bay hạ cánh an toàn tại San Jose.Tỷ lệ xảy ra sự cố này được cho là một trong một triệu ca trên thế giới. Sự cố khiến khoảng 200 hành khách bị mắc kẹt vài giờ trong dịp Giáng sinh thay vì có thể quay trở lại London.

“Chồng tôi là người Iceland và gia đình anh ấy sống ở Edinburgh tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 24 tháng 12. Chúng tôi đã rất cố gắng tìm một chuyến bay nối chuyến vào thời điểm này để đưa chúng tôi đến đó kịp thời để không bỏ lỡ lễ Giáng sinh của gia đình anh ấy ”, Jo Mitchell chia sẻ với tờ The Independent.

Mitchell và Geir Olafsson đã có tuần trăng mật ở Costa Rica, và khởi hành từ khu nghỉ mát Bờ Biển Thái Bình Dương của họ dự kiến sẽ trở về Edinburgh qua Gatwick để chuẩn bị cho một giáng sinh đoàn tụ bên gia đình.

"Ứng dụng British Airways đang nói điều gì đó mơ hồ về việc chuyến bay bị hoãn sang ngày hôm sau. Tuy nhiên, thời gian bay chỉ có trễ bốn giờ. Chúng tôi không nhận được thông tin qua email hoặc tin nhắn nên chúng tôi hy vọng đó chỉ là trục trặc. Chúng tôi rời xe và tiếp tục đến sân bay, hy vọng mong manh rằng đó không phải là sự thật ”, Mitchell nói.

Mặc dù vụ tai nạn trên không nhưng tất cả các hành khách đều an toàn. Hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay trong vài giờ sau khi máy bay của họ hạ cánh khẩn cấp.

Chuyến bay được dời lại sau 50 giờ so với thời gian dự kiến ​​ban đầu.

"Chúng tôi được cho biết khi đến làm thủ tục bay và nhân viên văn phòng San Jose nói rằng máy bay có một kính chắn gió bị hỏng và quá nguy hiểm để bay trở lại. Vào thời điểm này, chúng tôi vô cùng đau khổ khi nhận ra chúng tôi sẽ bỏ lỡ lễ Giáng Sinh với gia đình" Mitchell nói.

Sau vụ việc, Hãng hàng không British Airways đã đưa ra lời xin lỗi tới những hành khách vì đã làm hỏng kế hoạch ngày Giáng sinh của họ.

Người phát ngôn của British Airways cho biết: "Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những khách hàng trên chuyến bay này, kế hoạch Giáng sinh, đón năm mới của họ có thể bị hỏng. Chúng tôi sẽ không bao giờ đưa máy bay vào hoạt động nếu không cảm thấy hoàn toàn an toàn. Những kỹ sư, đồng nghiệp phi hành đoàn của chúng tôi đã làm việc hết sức để hỗ trợ,chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để đảm bảo một máy bay an toàn đã sẵn sàng vào thời gian sớm nhất để đưa khách hàng đến London. Cảm ơn sự kiên nhẫn, cảm thông của khách hàng".

Thông cáo truyền thông cũng cho biết: British Airways đã đề nghị hoàn lại toàn bộ tiền cho tất cả các hành khách bị ảnh hưởng, đồng thời sẽ trả thêm 520 bảng Anh cho mỗi người theo quy định cho những trường hợp chậm trễ kéo dài được tuân theo luật về quyền của hành khách khi đi máy bay.

Theo indiatoday