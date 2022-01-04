Chuyên gia Pháp cảnh báo biến thể mới chứa 46 đột biến, có khả năng 'né' vaccine tốt

Thế giới 04/01/2022 19:50

Các nhà khoa học Pháp đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 chứa 46 đột biến, khiến biến thể này có khả năng né tránh vaccine tốt hơn và dễ lây lan hơn chủng gốc.

Theo chia sẻ thông tin từ trang AFP, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được các nhà khoa học tại IHU Mediterranee Infection phát hiện vào ngày 10/12/2021 ở Pháp, chưa được phát hiện ở nước nào khác và chưa được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đặt tên. Giáo sư Philippe Colson, người đứng đầu nhóm phát hiện biến thể mới, cho biết nhóm đã tạm gọi đây là "biến thể IHU" và đã thông báo về phát hiện này trên trang y khoa medRxiv. Nhóm đã trình hai trình tự gene mới. Tên khoa học của biến thể này là B.1.640.2.

Tuy nhiên, kể từ khi được phát hiện, biến chủng mới dường như không lây lan nhanh. Hiện tại, quốc gia có 12 ca nhiễm biến thể mới này ở gần thành phố Marseille, trong đó ca đầu tiên là người từng du lịch đến Cameroon.

bien the moi cua virus SARS-CoV-2
Mối đe dọa của biến chủng IHU cũng đang gia tăng nhanh chóng - Ảnh: AFP

Theo trang Jerusalem Post đưa tin, các nhà khoa học cũng cho biết thêm rằng biến chủng mới có sự khác biệt về gene so với B.1.640, biến chủng từng được phát hiện ở Congo vào tháng 9 năm ngoái. Các xét nghiệm cho thấy chủng mới mang đột biến E484K được cho là có khả năng kháng vaccine cao hơn. Ngoài ra, biến chủng này cũng có đột biến N501Y - lần đầu tiên được nhìn thấy trên biến chủng Alpha - khiến các chuyên gia tin rằng có thể làm cho virus dễ lây lan hơn.

Đây là một dòng biến thể khác xa với Omicron. Các nhà khoa học cho rằng nhiều khả năng đây là sự biến đổi từ một biến thể trước đó. Trong tài liệu công bố biến thể mới, các nhà khoa học cho biết: "Các quan sát này một lần nữa cho thấy rằng không thể dự báo được sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2".

Nhà dịch tễ học Eric Feigl-Ding cho biết các biến chủng mới vẫn tiếp tục xuất hiện, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Mức độ nguy hiểm của biến chủng mới sẽ được xác định sau khi các nhà khoa học tiến hành tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó.

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