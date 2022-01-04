Bé gái 4 tuổi bị đàn chó hoang tấn công dữ dội, CCTV ghi lại điều kinh hoàng!

Thế giới 04/01/2022 19:00

Tin tức về cuộc tấn công của đàn chó hoang tại bang Madhya Pradesh: Một bé gái bốn tuổi đã bị tấn công bởi những con chó hoang ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh vào chiều thứ Bảy.

Bé gái 4 tuổi bị đàn chó hoang tấn công dữ dội, CCTV ghi lại điều kinh hoàng! - Ảnh 1

Vào chiều thứ bảy, một bé gái bốn tuổi bị thương nặng khi bị một bầy chó hoang tấn công tàn bạo tại Anjali Vihar Colony ở Madhya Pradesh's Bhopal. Cuộc tấn công kinh hoàng đã được ghi lại trên một camera CCTV gắn ở gần đó.

Bé gái bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Các cảnh quay trong CCTV cho thấy bé gái bị ít nhất 5 con chó hung hãn rượt theo. Cô bé đã cố gắng chạy trốn trong hoảng loạn trước khi một con chó điên cuồng kiên quyết cắn bấu vào quần áo của cô bé. Sau đó, cô bé bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Những con chó tiếp đó đã chạy lại vây quanh cô bé và bắt đầu tấn công cắn xé. Những tưởng cô bé ấy có thể không thể sống sót, nhưng sau đó một người đã vội vã lao đến giải cứu cô bé. Người đó đã đuổi lũ chó đi, sau đó đỡ cô bé dậy và rời đi trong nỗi sợ kinh hoàng.

Đoạn video kinh khủng về vụ tấn công đã lan truyền trên mạng xã hội. Bag Sewania SHO Sanjeev Chouksey nói rằng anh ta đã xem đoạn clip trên mạng xã hội, nhưng sự việc vẫn chưa được trình báo với cảnh sát. Bé gái đang được tiến hành điều trị tại cơ sở y tế. Theo thông báo của tờ The Times of India, cha mẹ cô bé làm công nhân lao động .

Điều này xảy ra vài tuần sau khi có một vụ việc về một bầy chó hoang đã tấn công một cậu bé 12 tuổi đến chết tại làng Padli Grant theo báo cáo từ đồn cảnh sát Mirzapur ở huyện Saharanpur. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã lên tiếng phẫn nộ trước mối đe dọa của đàn chó hoang đi lạc trong khu vực. 

Ở một diễn biến khác, một số kẻ vô lại nào đó đã giết chết 5 con chó hoang ngoài đường bằng cách đổ axit vào miệng chúng. Vụ việc xảy ra ở Mahalaxmi Nagar, quận Ujjain thuộc bang Madhya Pradesh vào ngày 2 tháng 9. Vụ việc đã dẫn đến một làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng.

Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi một người gọi điện cho một nhóm bảo vệ quyền động vật có trụ sở tại Indore. Người gọi báo tin này đã thông báo cho nhóm bảo vệ quyền động vật rằng một số con chó hoang đi lạc đã chết sau khi bị sát hại bằng axit. Sau đó, nhóm bảo vệ quyền lợi động vật đã tố cáo đến cảnh sát.

Theo timesnownews

Người phụ nữ bị bắt vì hành hung người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay vì... ăn nhưng không đeo khẩu trang

Người phụ nữ bị bắt vì hành hung người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay vì... ăn nhưng không đeo khẩu trang

Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ xô xát với một người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay đến Atlanta đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cô đã bị bắt khi chuyến bay hạ cánh vì đã có những hành động kém văn minh khi tát và đấm ông lão trên chuyến bay.

Xem thêm
Từ khóa:   chó cắn chết người trẻ em bị chó tấn công chó hoang cắn xé cô gái

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 8 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích