Tin tức về cuộc tấn công của đàn chó hoang tại bang Madhya Pradesh: Một bé gái bốn tuổi đã bị tấn công bởi những con chó hoang ở thành phố Bhopal, bang Madhya Pradesh vào chiều thứ Bảy.

Vào chiều thứ bảy, một bé gái bốn tuổi bị thương nặng khi bị một bầy chó hoang tấn công tàn bạo tại Anjali Vihar Colony ở Madhya Pradesh's Bhopal. Cuộc tấn công kinh hoàng đã được ghi lại trên một camera CCTV gắn ở gần đó. Bé gái bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Các cảnh quay trong CCTV cho thấy bé gái bị ít nhất 5 con chó hung hãn rượt theo. Cô bé đã cố gắng chạy trốn trong hoảng loạn trước khi một con chó điên cuồng kiên quyết cắn bấu vào quần áo của cô bé. Sau đó, cô bé bị mất thăng bằng và ngã xuống đất. Những con chó tiếp đó đã chạy lại vây quanh cô bé và bắt đầu tấn công cắn xé. Những tưởng cô bé ấy có thể không thể sống sót, nhưng sau đó một người đã vội vã lao đến giải cứu cô bé. Người đó đã đuổi lũ chó đi, sau đó đỡ cô bé dậy và rời đi trong nỗi sợ kinh hoàng.

Đoạn video kinh khủng về vụ tấn công đã lan truyền trên mạng xã hội. Bag Sewania SHO Sanjeev Chouksey nói rằng anh ta đã xem đoạn clip trên mạng xã hội, nhưng sự việc vẫn chưa được trình báo với cảnh sát. Bé gái đang được tiến hành điều trị tại cơ sở y tế. Theo thông báo của tờ The Times of India, cha mẹ cô bé làm công nhân lao động . Điều này xảy ra vài tuần sau khi có một vụ việc về một bầy chó hoang đã tấn công một cậu bé 12 tuổi đến chết tại làng Padli Grant theo báo cáo từ đồn cảnh sát Mirzapur ở huyện Saharanpur. Sau khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương đã lên tiếng phẫn nộ trước mối đe dọa của đàn chó hoang đi lạc trong khu vực.

Ở một diễn biến khác, một số kẻ vô lại nào đó đã giết chết 5 con chó hoang ngoài đường bằng cách đổ axit vào miệng chúng. Vụ việc xảy ra ở Mahalaxmi Nagar, quận Ujjain thuộc bang Madhya Pradesh vào ngày 2 tháng 9. Vụ việc đã dẫn đến một làn sóng phản đối kịch liệt của công chúng. Sự việc được đưa ra ánh sáng sau khi một người gọi điện cho một nhóm bảo vệ quyền động vật có trụ sở tại Indore. Người gọi báo tin này đã thông báo cho nhóm bảo vệ quyền động vật rằng một số con chó hoang đi lạc đã chết sau khi bị sát hại bằng axit. Sau đó, nhóm bảo vệ quyền lợi động vật đã tố cáo đến cảnh sát. Theo timesnownews

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