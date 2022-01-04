'Bóng ma' trên đỉnh núi - hiện tượng quang học tuyệt đẹp nhưng vô cùng hiếm gặp

Thế giới 04/01/2022 17:37

Cách đây không lâu một người leo núi đã vô tình phát hiện một "bóng ma" trên đỉnh núi, nhưng thật ra đó chỉ là một hiện tượng quang học vô cùng hiếm gặp.

Anh Thomas Swallow, 39 tuổi, khi đang đi bộ đường dài cùng với bạn bè của mình ở hồ Lake District, phía tây bắc nước Anh, thì vô tình phát hiện một ảo ảnh quang học "tâm linh" kỳ lạ, theo Mirror.

Thomas Swallow cho biết, trong khi vẫn còn hoang mang bởi những gì mình nhìn thấy thì anh cũng đã phát hiện ra mình đang bị "lừa". Những gì mà anh ấy thấy chỉ là một hình ảnh phản chiếu của chính anh ấy mà thôi.

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'Bóng ma' khổng lồ mà Thomas Swallow nhìn thấy thật ra là một ảo ảnh quang học hiếm gặp được gọi là bóng ma Brocken hay cánh cung Brocken

Được biết, những gì mà Thomas Swallow thấy khi leo lên ngọn núi Great End ở hồ Lake District chỉ là một ảo ảnh quang học hiếm gặp được gọi là bóng ma Brocken hay cánh cung Brocken mà thôi. Ảo ảnh này được đặt tên vào năm 1780 theo ngọn núi Brocken - ngọn núi cao nhất trong cao nguyên Harz ở Đức và thường được bao phủ bởi mây hoặc sương mù.

Theo Wikipedia, bóng ma Brocken, còn gọi là cánh cung Brocken hoặc bóng ma núi, là hiện tượng bóng của người quan sát bị phóng to đến kích thước khổng lồ và đổ bóng lên một đám mây có mật độ phù hợp ở hướng đối diện với Mặt Trời. Chiếc bóng thường có vẻ đồ sộ bởi bóng của người quan sát chiếu lên những giọt nước ở nhiều khoảng cách khác nhau so với mắt, làm rối loạn nhận thức về độ sâu.

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Anh Thomas Swallow vô tình phát hiện ảo ảnh quang học này khi đang đi bộ đường dài cùng với bạn bè của mình ở hồ Lake District, phía tây bắc nước Anh

"Tôi hơi ngạc nhiên một chút khi chứng kiến hiện tượng này. Nó trông giống như một người đang bay lơ lửng trên trời vậy, khá là tâm linh nhưng thực sự rất đẹp. Khi đó tôi đang nhìn xuống khe nước từ đỉnh núi, mặt trời ở phía sau lưng tôi thì đang tỏa sáng rực rỡ.

Đó là một ngày khá nhiều mây và những đám mây di chuyển xung quanh đỉnh núi. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy hơi ẩm trong không khí khi tôi nhìn thấy bóng của mình ở giữa cầu vồng. Ai cũng đồng tình đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp." - Thomas Swallow nói với Mirror.

Ảnh: Kennedy News and Media

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