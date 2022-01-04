Sinh vật biển sâu hiếm gặp có đầu trong suốt và đôi mắt xanh lấp lánh vô cùng kỳ lạ

Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey đã quay được một trong những thước phim ngoạn mục nhất về một sinh vật biển kỳ dị cùng với cái đầu trong suốt đến mức có thể nhìn thấy được bên trong.

Sinh vật đặc biệt này được xác định là một con cá thuộc họ cá mắt thùng (Macropinna microstoma) gần đây đã được phát hiện tại vịnh Monterey ngoài khơi bờ biển California. Được biết, hình ảnh của nó đã được nhóm nghiên cứu của nhà sinh vật học biển Tommy Knowles và đồng đội của anh thu lại thông qua một thiết bị điều khiển từ xa.

Chú cá mắt thùng với chiếc đầu trong suốt cùng đôi mắt xanh phát sáng được phát hiện tại vịnh Monterey ngoài khơi bờ biển California

"Các thiết bị điều khiển từ xa là Ventana và Doc Ricketts đã thực hiện hơn 5600 chuyến lặn và ghi lại hơn 27.600 giờ video, những chỉ bắt gặp được loài cá đặc biệt này có 9 lần." - Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI) cho biết.

Theo MBARI, sinh vật này vốn hoạt động ở độ sâu mà ánh sáng không thể len tới nên đôi mắt xanh phát sáng của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thức ăn.

Khu vực mà loài cá này sinh sống được gọi là 'vùng chạng vạng của đại dương', ở độ sâu từ 600 đến 800 mét so với mặt nước biển

Được biết, khu vực mà loài cá này sinh sống được gọi là "vùng chạng vạng của đại dương", ở độ sâu từ 600 đến 800 mét so với mặt nước biển. Mắt của nó được cấu tạo có thể nhìn lên trên để dễ phát hiện con mồi - thường là những loài giáp xác nhỏ. Hai vết lõm trông như mắt của chúng thực ra là cơ quan khứu giác.

Ngoài ra, ban đầu các nhà nghiên cứu cho rằng loài cá đặc biệt này chỉ có thể nhìn lên trên nhưng theo một nghiên cứu vào năm 2009, chúng có thể xoay mắt bên trong màng chắn trong suốt nên chúng còn có khả năng nhìn thấy những gì mình đang ăn.

Đôi mắt xanh phát sáng của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thức ăn

Ảnh: MBARI

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