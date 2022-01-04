Sinh vật biển sâu hiếm gặp có đầu trong suốt và đôi mắt xanh lấp lánh vô cùng kỳ lạ

Thế giới 04/01/2022 16:38

Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey đã quay được một trong những thước phim ngoạn mục nhất về một sinh vật biển kỳ dị cùng với cái đầu trong suốt đến mức có thể nhìn thấy được bên trong.

Sinh vật đặc biệt này được xác định là một con cá thuộc họ cá mắt thùng (Macropinna microstoma) gần đây đã được phát hiện tại vịnh Monterey ngoài khơi bờ biển California. Được biết, hình ảnh của nó đã được nhóm nghiên cứu của nhà sinh vật học biển Tommy Knowles và đồng đội của anh thu lại thông qua một thiết bị điều khiển từ xa.

sinh vat dac biet 1
Chú cá mắt thùng với chiếc đầu trong suốt cùng đôi mắt xanh phát sáng được phát hiện tại vịnh Monterey ngoài khơi bờ biển California

"Các thiết bị điều khiển từ xa là Ventana và Doc Ricketts đã thực hiện hơn 5600 chuyến lặn và ghi lại hơn 27.600 giờ video, những chỉ bắt gặp được loài cá đặc biệt này có 9 lần." - Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI) cho biết.

Theo MBARI, sinh vật này vốn hoạt động ở độ sâu mà ánh sáng không thể len tới nên đôi mắt xanh phát sáng của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thức ăn.

sinh vat dac biet 2
Khu vực mà loài cá này sinh sống được gọi là 'vùng chạng vạng của đại dương', ở độ sâu từ 600 đến 800 mét so với mặt nước biển

Được biết, khu vực mà loài cá này sinh sống được gọi là "vùng chạng vạng của đại dương", ở độ sâu từ 600 đến 800 mét so với mặt nước biển. Mắt của nó được cấu tạo có thể nhìn lên trên để dễ phát hiện con mồi - thường là những loài giáp xác nhỏ. Hai vết lõm trông như mắt của chúng thực ra là cơ quan khứu giác.

Ngoài ra, ban đầu các nhà nghiên cứu cho rằng loài cá đặc biệt này chỉ có thể nhìn lên trên nhưng theo một nghiên cứu vào năm 2009, chúng có thể xoay mắt bên trong màng chắn trong suốt nên chúng còn có khả năng nhìn thấy những gì mình đang ăn.

sinh vat dac biet 3
Đôi mắt xanh phát sáng của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm thức ăn

Ảnh: MBARI

Cặp sinh đôi sinh cách nhau 15 phút nhưng lại khác nhau ngày, tháng và năm

Cặp sinh đôi sinh cách nhau 15 phút nhưng lại khác nhau ngày, tháng và năm

Cặp sinh đôi ở California, Hoa Kỳ chỉ sinh cách nhau có 15 phút nhưng lại sinh nhật của họ lại vào ngày, tháng và năm riêng biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   sinh vật đặc biệt cá mắt thùng chuyện lạ bốn phương sinh vật biển sâu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 10 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích