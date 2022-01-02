Một cụ ông 80 tuổi đã nhẫn tâm giết chết vợ mình vì bà từ chối làm "chuyện ấy" với ông.

Theo Daily Star, cảnh sát Ý vừa bắt giữ một cụ ông 80 tuổi tên Vito Cangini vì ông là nghi phạm trong vụ việc đâm chết người vợ 61 tuổi tên Natalia Kyrychok của mình. Nguyên nhân của vụ án được cho là vì bà Natalia đã từ chối việc quan hệ tình dục.

Trước đó, tại căn nhà nằm ở thị trấn Fanano di Gradara, thuộc vùng Marche (Italia), bà Natalia đã hứa sẽ cùng chồng "mặn nồng" với nhau trong đêm Giáng sinh. Tuy vậy, rạng sáng hôm sau, khi chuẩn bị vào việc thì bà Natalia bất ngờ đổi ý.

Cụ ông 80 tuổi ở thị trấn Fanano di Gradara, thuộc vùng Marche đã đâm chết người vợ 61 tuổi của mình vì bà từ chối quan hệ tình dục - Ảnh: Daily Star

Do bị vợ bỗng dưng từ chối, cụ ông Vito đã vô cùng tức giận và dùng dao đâm chết vợ ngay khi đó. Được biết, chỉ vài phút trước đó ông Vito còn uống thuốc Viagra để chuẩn bị "ân ái" cùng vợ. Tuy vậy, ông Vito lại biện minh rằng bà Natalia đã quan tâm đến sếp hơn chồng nên ông mới tức giận đến vậy.

Sau khi đâm 4 nhát dao lên người vợ, ông Vito đã thản nhiên lên giường nằm ngủ, bỏ mặc xác của bà Natalia trong vũng máu dưới sàn nhà. Sáng hôm sau, ông Vito vẫn thản nhiên ăn sáng rồi dắt chó đi dạo như không có gì xảy ra.

Chỉ vài phút trước khi giết vợ, ông Vito còn uống thuốc Viagra để chuẩn bị ân ái - Ảnh: Internet

Chiều hôm đó, ông Vito đã gọi đến nhà hàng nơi bà Natalia làm việc và thông báo bà sẽ không đi làm nữa. Ngoài ra, ông còn nói với chủ nhà hàng rằng: "Tôi biết giữa hai người có gì đó".

Chủ nhà hàng sau đó đã báo cảnh sát và cơ quan chức năng lập tức cử người đến nhà ông Vito để điều tra. Tại đây, họ đã phát hiện thi thể bà Natalia với 4 vết đâm, trong đó có một vết đâm vào tim. Hiện ông Vito đã bị tạm giam để điều tra thêm về vụ việc.

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