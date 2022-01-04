Cặp sinh đôi sinh cách nhau 15 phút nhưng lại khác nhau ngày, tháng và năm

Cặp sinh đôi ở California, Hoa Kỳ chỉ sinh cách nhau có 15 phút nhưng lại sinh nhật của họ lại vào ngày, tháng và năm riêng biệt.

Vào 23 giờ 45 phút tối ngày 31/12 vừa qua, cậu bé Alfredo Antonio Trujillo đã ra đời, sau đó chỉ 15 phút thì em gái của cậu là Aylin Antonio Trujillo đã được bình an sinh ra vào đúng nửa đêm, thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Alfredo và Aylin Antonio Trujillo là cặp song sinh được sinh ra cách nhau 15 phút nhưng cũng đồng thời được sinh ra ở hai năm khác nhau - Ảnh: Natividad Medical Center Mẹ của cặp sinh đôi, Fatima Madrigal chia sẻ: "Thật không thể tin nổi khi tôi đã sinh ra một cặp sinh đôi có ngày sinh khác biệt với nhau như vậy. Tôi cũng vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc khi con gái nhỏ lại sinh ra vào lúc nửa đêm".

Cũng nhờ "thành tích" chào đời vào đúng nửa đêm của mình, bé gái Aylin đã vinh hạnh trở thành em bé đầu tiên được sinh ra tại Trung tâm Y tế Natividad ở quận Monterey, bang California, Hoa Kỳ. Trước đó, Fatima đã có 3 con gồm một trai và hai gái, vì vậy con trai lớn của cô rất vui mừng khi biết mình đã có thêm một em trai, Fatima cho hay. Các cặp song sinh được sinh ra khác ngày là rất hiếm và cơ hội chào đời ở hai năm riêng biệt còn vô cùng ít, là 1 trên 2 triệu ca - Ảnh: Internet Được biết, hàng năm có khoảng 120.000 cặp sinh đôi ở Mỹ, chiếm hơn 3% trong tổng số ca sinh nở. Tuy nhiên, các cặp song sinh được sinh ra khác ngày là rất hiếm và cơ hội chào đời ở hai năm riêng biệt còn vô cùng ít, là 1 trên 2 triệu ca.

Bác sĩ Ana Abril Arias, làm việc tại Trung tâm Y tế Natividad cho biết: "Cặp sinh đôi nhà Trujillo là một trong những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi. Tô đã vô cùng phấn khích khi mà có thể đưa hai em bé này đến thế giới an toàn vào năm 2021 và 2022, quả là một cách tuyệt vời để bắt đầu năm mới!" Hãng tin AP cho biết, đã có ít nhất 3 cặp song sinh chào đời ở hai thiên niên kỷ khác nhau được ghi nhận - Ảnh: Internet Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu mà các cặp sinh đôi được sinh ra vào hai năm khác nhau. Theo CBS Baltimore, Bệnh viện trung tâm MedStar Washington đã từng đón một cặp sinh đôi được sinh ra vào 23 giờ 58 phút ngày 31/12/2013 và 0 giờ 1 phút ngày 1/1/2014. Còn hãng tin AP cho biết, đã có ít nhất 3 cặp song sinh chào đời ở hai thiên niên kỷ khác nhau được ghi nhận.

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