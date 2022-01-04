Người đàn ông đã đánh một trong hai trẻ vị thành niên sau khi chúng dùng xe hai bánh tông vào ông ta.

Hai cậu bé ở thành phố Pune thuộc bang Maharashtra đã bị cảnh sát thành phố giam giữ vì tội danh đâm chết một người đàn ông. Theo như báo cáo, các chàng trai trẻ vị đã lái xe hai bánh đâm tông nạn nhân, sau đó ông ta đã tát một trong hai chàng trai đó.

Người đàn ông tử vong được xác định là Sunil Shivaji Sagar và ông ấy là cư dân của Jadhavwadi ở Chikhali. Trong khi đó, những đứa trẻ vị thành niên được cho là 17 tuổi và 14 tuổi.

Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Sáu, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối gần một cửa hàng tạp hóa. Các báo cáo cho rằng hai cậu bé đã mượn một chiếc xe hai bánh từ gia đình của bạn mình để đến thăm một người bạn khác ở Chikhali.

Khi bị thẩm vấn, hai chàng trai khai báo rằng khi họ đang trên đường ra khỏi khu vực Jadhavwadi, sau đó họ đã va chạm với một người đàn ông bằng chiếc xe hai bánh của họ. Người đàn ông đã ra tay tát một cậu trai trẻ khiến chúng nổi khùng lên và họ bắt đầu hành hung người đàn ông trong khi đó ông ta hoảng loạn chạy vào bên trong cửa hàng tạp hóa để lánh nạn.

Tuy nhiên, vụ xô xát vẫn chưa dừng lại khi họ kéo người đàn ông ra khỏi cửa hàng và một trong hai chàng trai đã đập đầu ông ta bằng một tảng đá mà cậu tìm thấy gần đó. Trong khi đó, khi đám đông bắt đầu tụ tập lại và đầu người đàn ông bắt đầu chảy máu. Ngay lúc đó hai chàng trai đã bỏ chạy. Theo thông tin được đăng tải trên tờ Hindustan Times.

Hơn nữa, vụ án này theo mục 302 (giết người) đã được khởi tố để luận tội bộ đôi này tại đồn cảnh sát Chikhali.

Theo timesnownews

Người phụ nữ bị bắt vì hành hung người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay vì... ăn nhưng không đeo khẩu trang Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ xô xát với một người đàn ông lớn tuổi trên chuyến bay đến Atlanta đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cô đã bị bắt khi chuyến bay hạ cánh vì đã có những hành động kém văn minh khi tát và đấm ông lão trên chuyến bay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuc-gian-vi-bi-tat-hai-chang-trai-tre-hanh-hung-nguoi-dan-ong-den-chet-bang-cach-da-man-444363.html